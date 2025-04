Desire Doue: a nova face do projeto do PSG e do sonho da Champions League

O ponta teve um papel de destaque na conquista do Campeonato Francês pelo clube da parisiense - e pode ajudá-los a conquistar a Europa também

Desire Doue sempre acabaria conquistando o Campeonato Francês em sua primeira temporada pelo Paris Saint-Germain. O futebol francês pode ser um celeiro de talentos de elite — e o jovem revelado pela base do Rennes é prova disso —, mas o desfecho da disputa pelo título da primeira divisão quase sempre soa como uma formalidade.

O apoio estatal do Catar ao PSG eliminou qualquer vestígio de competitividade na Ligue 1, resultando no clube da capital vencendo 11 dos últimos 13 campeonatos, incluindo os últimos quatro de forma consecutiva. Ainda assim, se o mais recente título do clube bilionário foi dolorosamente previsível, o papel fundamental de Doue nessa conquista foi tudo, menos isso.

É verdade que Doue chegou ao Parc des Princes na última janela como uma promessa de enorme potencial, mas esperava-se que ele levasse um tempo para se adaptar ao novo ambiente — principalmente diante da intensa concorrência por vagas no elenco do PSG. No entanto, quando o estrelado time de Luis Enrique precisou de um gol contra o Angers, no sábado (5), para garantir matematicamente o título antes do duelo pelas quartas de final da Champions League contra o Aston Villa, foi Doue quem chamou a responsabilidade e marcou o único e decisivo gol da vitória por 1 a 0.

Então, quem é esse potencial novo astro do Paris? E quanto tempo vai levar até que ele comece a desafiar alguns de seus colegas mais experientes por uma vaga no time titular? A GOAL revela tudo abaixo...