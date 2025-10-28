Dependência de Erling Haaland vai impedir o Manchester City de buscar o título da Premier League - mas alguém é capaz de chamar a responsabilidade?

O Villa não foi o primeiro a perceber que parar Haaland é praticamente o mesmo que parar o City nesta temporada — apenas o primeiro a colocar o plano em prática. É verdade que a equipe contou com um pouco de sorte, e em outro dia o centroavante provavelmente teria marcado. Mas Haaland desperdiçou duas grandes chances: primeiro chutou em cima de Emiliano Martínez após passe de Bernardo Silva, e depois cabeceou uma bola direto nas mãos do goleiro argentino. No fim, até balançou a rede, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico de Omar Marmoush.

Foi um lembrete de que, apesar das impressionantes sequências goleadoras que coleciona na carreira, Haaland não marca o tempo todo — e não pode ser cobrado para isso. Se o City não encontrar um plano alternativo, dificilmente vai recuperar o título.