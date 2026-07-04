Nos últimos anos, o desafio que aguardava qualquer técnico do Al-Nassr era conquistar qualquer título, especialmente porque o clube não conquistava nenhum campeonato oficial desde 2021; mas a situação mudou completamente com a chegada de Jesus.

O técnico português levou o Al-Nassr à conquista do primeiro título em cinco anos e do primeiro título do campeonato em sete anos, tornando a tarefa mais difícil para quem vier depois dele, já que não se espera mais a conquista de um título específico.

Postićoglu terá que conquistar um título importante para provar seu sucesso no Al-Nassr, especialmente a Liga dos Campeões da Ásia, ou, no mínimo, o Campeonato Saudita.

O mais difícil nessa tarefa é que Postecoglou traz uma filosofia diferente da de Jesus; é verdade que ambas se assemelham no que diz respeito à força ofensiva, ao domínio e à posse de bola, mas a dele é mais complexa e detalhada, o que exige mais trabalho.

Agora, o técnico australiano terá que convencer os campeões da Liga Saudita a se empenharem mais, compreenderem melhor as táticas e executarem jogadas mais complexas — e talvez isso seja mais difícil do que simplesmente transmitir essas ideias a eles.