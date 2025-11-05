Deixou até Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para trás: o recorde impressionante de Jude Bellingham na Champions League

Desde que deixou o Borussia Dortmund para vestir a camisa do Real Madrid em 2023, Jude Bellingham não apenas correspondeu, mas superou todas as expectativas. Logo de cara, marcou gols em seus quatro primeiros jogos da Champions League pelos merengues e virou o coração do time comandado por Carlo Ancelotti, que terminaria a temporada levantando mais uma taça europeia.

O inglês entrou para um grupo seleto: foi apenas o quarto jogador do Real Madrid neste século a marcar em suas estreias em La Liga e na Champions, ao lado de Cristiano Ronaldo, Isco e Asensio. Os recordes não pararam por aí. Segundo a Opta, Bellingham foi o quarto capitão mais jovem da história da Liga dos Campeões, ao liderar o Dortmund contra o Sevilla em 2022, com apenas 19 anos. Além disso, ao marcar o gol da vitória sobre o Union Berlin aos 90 minutos, em setembro de 2023, ele se tornou o jogador mais jovem a decidir um jogo no fim pela equipe na Champions — e o mais jovem inglês a fazer isso na competição.