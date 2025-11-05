Deixou até Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para trás: o recorde impressionante de Jude Bellingham na Champions League
Das ruas de Birmingham ao trono do Bernabéu
Desde que deixou o Borussia Dortmund para vestir a camisa do Real Madrid em 2023, Jude Bellingham não apenas correspondeu, mas superou todas as expectativas. Logo de cara, marcou gols em seus quatro primeiros jogos da Champions League pelos merengues e virou o coração do time comandado por Carlo Ancelotti, que terminaria a temporada levantando mais uma taça europeia.
O inglês entrou para um grupo seleto: foi apenas o quarto jogador do Real Madrid neste século a marcar em suas estreias em La Liga e na Champions, ao lado de Cristiano Ronaldo, Isco e Asensio. Os recordes não pararam por aí. Segundo a Opta, Bellingham foi o quarto capitão mais jovem da história da Liga dos Campeões, ao liderar o Dortmund contra o Sevilla em 2022, com apenas 19 anos. Além disso, ao marcar o gol da vitória sobre o Union Berlin aos 90 minutos, em setembro de 2023, ele se tornou o jogador mais jovem a decidir um jogo no fim pela equipe na Champions — e o mais jovem inglês a fazer isso na competição.
- Getty Images Sport
Uma estrela no vestiário do Bernabéu
A força de Bellingham está em sua versatilidade. Ele é completo: marca, constrói e aparece na área para decidir. Em sua primeira temporada, já conquistou a Champions League. Depois de se recuperar de uma lesão no ombro que o atrapalhou por boa parte de 2024/25, o meia voltou voando. Marcou em três partidas seguidas, incluindo o gol da vitória por 2 a 1 no clássico contra o Barcelona.
Elogios de Xabi Alonso e Mijatovic
“Estou muito feliz pelo Jude. Depois da lesão, ele precisava de uma boa atuação”, disse o técnico Xabi Alonso. “Ele jogou muito bem, encontrou espaços difíceis e marcou. É um jogador completo, capaz de construir e finalizar. Cobre muito campo, tem muitas qualidades diferentes. Por isso é um dos meio-campistas mais completos do mundo.”
O ex-jogador do Real Madrid Pedja Mijatovic também rasgou elogios: “Acho que ele é o melhor jogador do Real junto com Mbappé. É quem passa mais confiança à torcida.”
- Getty
Forma do Real Madrid: Bellingham é o coração do time
O time de Alonso chega em grande fase para o duelo em Anfield. O Real Madrid venceu 13 dos 14 jogos na temporada e vem de seis vitórias seguidas. E Bellingham tem sido o grande nome dessa arrancada, participando com gols e assistências. Sua boa fase devolveu equilíbrio ao meio-campo e fortaleceu a parceria com o jovem Arda Güler, uma das surpresas do ano.
Aos 22 anos, o currículo de Bellingham já é de veterano. Se seguir nesse ritmo, o inglês tem tudo para entrar na lista dos grandes meio-campistas da história — ao lado de Zidane, Iniesta e Gerrard.