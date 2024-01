Defesa de Marcos Braz vê imagens da câmera de segurança confirmando versão do vice-presidente de futebol do Flamengo

O dirigente rubro-negro se envolveu em uma briga dentro de shopping carioca, durante a temporada 2023

Nesta semana, a Globo News divulgou imagens da câmera de segurança do shopping onde Marcos Braz se envolveu numa confusão com um torcedor do Flamengo, em setembro de 2023. Na ocasião, o vice-presidente de futebol rubro-negro, agrediu Leandro Campos da Silveira Gonçalves.

A GOAL procurou a defesa de Marcos Braz após a divulgação das imagens e ouviu de Raphael Mattos, advogado do vice-presidente de futebol do Flamengo, que reinterou que as imagens apenas confirmam o que já foi declarado nos depoimentos feitos à polícia.

