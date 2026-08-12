Decisão sobre Memphis divide Corinthians e aumenta pressão sobre Stabile

Depois de meses de negociações, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu não renovar o contrato de Memphis Depay. A decisão foi comunicada na última terça-feira (11), durante uma passagem do dirigente pelo CT Joaquim Grava, e provocou mal-estar entre jogadores, comissão técnica e profissionais do departamento de futebol.
Stabile chegou ao CT pouco antes da delegação viajar para a Argentina, onde o Corinthians enfrentaria o Rosario Central pela ida das oitavas de final da Libertadores. Antes de a equipe deixar o local, o presidente comunicou a decisão ao técnico Fernando Diniz e ao executivo de futebol Marcelo Paz. Ao mesmo tempo, os advogados de Memphis foram informados por um funcionário do departamento financeiro. Minutos depois, o clube divulgou uma nota oficial anunciando que não seguiria com a renovação.
O elenco tomou conhecimento da saída do camisa 10 praticamente ao mesmo tempo que o restante do clube. A condução do processo desagradou parte dos jogadores e aumentou o desgaste entre o grupo e a diretoria, que já convive com problemas relacionados a atrasos de salários, direitos de imagem e premiações. Zakaria Labyad, inclusive, jogador indicado por Memphis ao Corinthians, publicou nas redes sociais uma imagem relacionada à comemoração do holandês como forma de apoio ao amigo.
A decisão também expôs uma divisão interna no Corinthians. Enquanto setores políticos do clube pressionavam pela não renovação, o departamento de futebol defendia a permanência do atacante. Marcelo Paz e Fernando Diniz eram favoráveis ao novo contrato e haviam manifestado essa posição ao presidente.