Decisão sobre Memphis divide Corinthians e aumenta pressão sobre Stabile

A negociação entre Memphis e Corinthians foi marcada por idas e vindas ao longo dos últimos meses. Para permanecer no clube, o atacante havia aceitado alterar diversos pontos do contrato anterior, que vigorou de setembro de 2024 a julho deste ano. O novo acordo previa redução de remunerações e mudanças nas bonificações, além de um vínculo de dois anos, em vez dos três inicialmente desejados pelo jogador. Memphis também concordou em parcelar os R$ 42 milhões que o Corinthians ainda lhe devia.

Com o avanço das tratativas, o holandês voltou ao Brasil em 4 de agosto e passou por uma série de exames médicos. Ele foi aprovado nas avaliações realizadas pelo departamento médico do Corinthians, contrariando a expectativa de aliados de Stabile que acreditavam que os testes poderiam apontar problemas físicos.

Os últimos detalhes do contrato foram discutidos nos dias seguintes e, segundo o estafe de Memphis, o documento estava pronto para ser assinado desde o fim de semana. Os departamentos financeiro, jurídico, de futebol e de marketing também estavam alinhados para a conclusão do negócio. Ainda assim, Stabile decidiu não assinar o novo vínculo.

Memphis se sentiu traído pela mudança de posição. Em uma publicação nas redes sociais, afirmou que a renovação havia sido acordada pelo presidente e pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro do clube.

"Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso."

O departamento de marketing chegou a encontrar quatro empresas dispostas a ajudar no pagamento de uma verba de R$ 15 milhões prevista no novo contrato. Também havia negociações para que dois parceiros contribuíssem com uma ajuda de custo mensal de R$ 250 mil. Mesmo com os entraves jurídicos solucionados, porém, Stabile entendeu que o custo do jogador continuava alto demais para a realidade financeira do Corinthians.

Nos bastidores, o presidente justificou a decisão com a necessidade de priorizar a recuperação financeira do clube. A avaliação de Stabile era de que o Corinthians não poderia assumir um compromisso elevado em meio à crise.