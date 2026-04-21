Conforme anunciado pelos Bulls na terça-feira, Billy Donovan não retornará à equipe na próxima temporada.
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"Decidi me aposentar": time da NBA precisa de um novo treinador principal
"Após uma série de conversas profundas e detalhadas com o proprietário, decidi me afastar do cargo de treinador principal", disse Donovan, que tinha uma opção de renovação de contrato.
O proprietário do Bulls, Jerry Reinsdorf, explicou que estava “fora de questão” que a franquia quisesse continuar trabalhando com Donovan.
Billy Donovan estava no cargo no Chicago Bulls desde 2020
Donovan (60) treinava os Bulls desde 2020 e, em seis temporadas, só chegou aos playoffs uma vez (2021/22, 1 a 4 na primeira fase contra o Milwaukee Bucks).
Na temporada atual, o Chicago, em 12º lugar na Conferência Leste, ficou claramente fora dos playoffs e está em plena reconstrução. Os Bulls conquistaram seus seis títulos de campeões entre 1991 e 1998 com Michael Jordan.