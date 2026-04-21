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Chicago Bulls v Phoenix SunsGetty Images Sport

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"Decidi me aposentar": time da NBA precisa de um novo treinador principal

O Chicago Bulls, da liga profissional norte-americana de basquete NBA, precisa procurar um novo treinador principal.

Conforme anunciado pelos Bulls na terça-feira, Billy Donovan não retornará à equipe na próxima temporada.

  • "Após uma série de conversas profundas e detalhadas com o proprietário, decidi me afastar do cargo de treinador principal", disse Donovan, que tinha uma opção de renovação de contrato.

    O proprietário do Bulls, Jerry Reinsdorf, explicou que estava “fora de questão” que a franquia quisesse continuar trabalhando com Donovan.

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  • Billy Donovan estava no cargo no Chicago Bulls desde 2020

    Donovan (60) treinava os Bulls desde 2020 e, em seis temporadas, só chegou aos playoffs uma vez (2021/22, 1 a 4 na primeira fase contra o Milwaukee Bucks).

    Na temporada atual, o Chicago, em 12º lugar na Conferência Leste, ficou claramente fora dos playoffs e está em plena reconstrução. Os Bulls conquistaram seus seis títulos de campeões entre 1991 e 1998 com Michael Jordan.