É oficial: após deixar o Inter, Stefan De Vrij é o novo jogador do Panathinaikos. Depois de recusar uma proposta de renovação com o Inter, De Vrij optou por uma nova experiência. Os canais oficiais do Panathinaikos dão as “boas-vindas a Atenas” ao zagueiro holandês, que assinou um contrato válido até junho do ano que vem, com opção de renovação.
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De Vrij é oficializado no Panathinaikos
De Vrij deixa a Itália após 12 anos: o jogador nascido em 1992 atuou pela Lazio de 2014 a 2018 e pelo Inter de 2018 a 2026. No total, com a camisa da Inter, somou 296 partidas e 13 gols. Com a Inter, conquistou 3 Scudetti, 3 Copas da Itália e 3 Supercopas da Itália. Com a Lazio, conquistou uma Supercopa da Itália.