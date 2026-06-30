Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Stefan de VrijGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

De Vrij é oficializado no Panathinaikos

Inter de Milão
Mercado da bola
Panathinaikos

O holandês deixa a Itália após 12 anos

É oficial: após deixar o Inter, Stefan De Vrij é o novo jogador do Panathinaikos. Depois de recusar uma proposta de renovação com o Inter, De Vrij optou por uma nova experiência. Os canais oficiais do Panathinaikos dão as “boas-vindas a Atenas” ao zagueiro holandês, que assinou um contrato válido até junho do ano que vem, com opção de renovação.

  • De Vrij deixa a Itália após 12 anos: o jogador nascido em 1992 atuou pela Lazio de 2014 a 2018 e pelo Inter de 2018 a 2026. No total, com a camisa da Inter, somou 296 partidas e 13 gols. Com a Inter, conquistou 3 Scudetti, 3 Copas da Itália e 3 Supercopas da Itália. Com a Lazio, conquistou uma Supercopa da Itália.


    • Publicidade



Amistosos de clubes
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Grasshopper crest
Grasshopper
GRA