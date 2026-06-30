De Vrij é oficializado no Panathinaikos

É oficial: após deixar o Inter, Stefan De Vrij é o novo jogador do Panathinaikos. Depois de recusar uma proposta de renovação com o Inter, De Vrij optou por uma nova experiência. Os canais oficiais do Panathinaikos dão as “boas-vindas a Atenas” ao zagueiro holandês, que assinou um contrato válido até junho do ano que vem, com opção de renovação.