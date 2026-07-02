De Mahrez a Kessié... Será que o Al-Ahly já se cansou de conquistar títulos?

No entanto, os números e o nível técnico não foram o que mais se destacou em Mahrez e Kessie; a dupla atuou como líderes da equipe, especialmente nos momentos difíceis, não apenas por causa da idade, mas também pela experiência acumulada e pela personalidade de liderança.

O papel da dupla ficou evidente na última edição da Liga dos Campeões da Ásia, na qual o Al-Ahli passou por grandes dificuldades em todas as partidas eliminatórias e não encontrou ninguém melhor do que a dupla para reverter a situação.

Mahrez marcou o gol da vitória sobre o Al-Duhail nas oitavas de final, quatro minutos antes do fim da prorrogação e da disputa por pênaltis — os mesmos pênaltis que, posteriormente, eliminaram o rival tradicional Al-Hilal diante do Al-Sadd do Catar.

Nas quartas de final, enquanto o Johor Darul Ta’zim estava à frente por um gol a zero, com o Al-Ahli em desvantagem numérica devido à expulsão de Ali Majrashi, Kessie apareceu e marcou o gol de empate que colocou o time de volta na disputa.

Já o papel de destaque foi na final contra o Machida Zelvia, quando o Al-Ahli jogava com um a menos na prorrogação, devido à expulsão de Zakaria Hawsawi, e Kessie voltou a aparecer para dar a assistência para o gol da vitória marcado por Firas Al-Buraikan.

Mesmo na edição anterior, Kessie marcou um gol na final contra o Kawasaki Frontale, do Japão, enquanto Mahrez foi quem mais deu assistências no torneio.