Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

De Mahrez a Kessié... Será que o Al-Ahly já se cansou de conquistar títulos?

Especiais e Opinião
Al-Ahli
R. Mahrez
F. Kessie
Campeonato Saudita
Liga dos Campeões da Ásia
Super Cup
Arábia Saudita
Argélia
Costa do Marfim

O “Al-Raqi” conquistou três títulos nas duas últimas temporadas

O clube saudita Al-Ahli vive atualmente um momento de incerteza — ou, para ser mais preciso, são seus torcedores que vivem essa situação —, em meio à incerteza que paira sobre o futuro da equipe na próxima temporada.

O Al-Ahli entra na nova temporada com o objetivo de disputar quatro títulos: o Campeonato Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.

  • A partida das estrelas

    No entanto, o que vem acontecendo no clube saudita não dá indícios de que haja disputa por títulos, especialmente considerando a forma como o elenco está sendo administrado.

    O Al-Ahli anunciou, ontem, quarta-feira, a saída do meio-campista marfinense Frank Kessié de suas fileiras sem custos, após o término de seu contrato no final da última temporada.

    Isso ocorre no momento em que várias reportagens da imprensa confirmam que o Al-Ahli comunicou ao seu astro argelino, Riyad Mahrez, a rescisão unilateral do contrato, com base em uma cláusula que lhe permitia fazê-lo antes de 30 de junho passado, em troca de 15 milhões de dólares.

    • Publicidade

  • Conquistas imortais

    Com isso, o Al-Ahly perderá dois dos jogadores que mais marcaram sua trajetória nos últimos três anos, mais precisamente desde o verão de 2023, quando Mahrez chegou vindo do Manchester City e Kessie, do Barcelona.

    Desde então, os dois astros apresentaram um desempenho extremamente sólido: Mahrez disputou 122 partidas, nas quais marcou 37 gols e deu 50 assistências.

    No mesmo período, Kessié disputou 119 partidas pelo “Al-Raqi” em diversas competições, marcando 26 gols e dando 15 assistências.

    Essas atuações ajudaram o Al-Ahli a conquistar três títulos, sendo o mais notável a Liga dos Campeões da Ásia, conquistada pela primeira vez na história do clube em 2025, antes de repetir a façanha neste ano, além da Supercopa da Arábia Saudita, que não era conquistada desde 2016.

  • Mais do que apenas jogadores

    No entanto, os números e o nível técnico não foram o que mais se destacou em Mahrez e Kessie; a dupla atuou como líderes da equipe, especialmente nos momentos difíceis, não apenas por causa da idade, mas também pela experiência acumulada e pela personalidade de liderança.

    O papel da dupla ficou evidente na última edição da Liga dos Campeões da Ásia, na qual o Al-Ahli passou por grandes dificuldades em todas as partidas eliminatórias e não encontrou ninguém melhor do que a dupla para reverter a situação.

    Mahrez marcou o gol da vitória sobre o Al-Duhail nas oitavas de final, quatro minutos antes do fim da prorrogação e da disputa por pênaltis — os mesmos pênaltis que, posteriormente, eliminaram o rival tradicional Al-Hilal diante do Al-Sadd do Catar.

    Nas quartas de final, enquanto o Johor Darul Ta’zim estava à frente por um gol a zero, com o Al-Ahli em desvantagem numérica devido à expulsão de Ali Majrashi, Kessie apareceu e marcou o gol de empate que colocou o time de volta na disputa.

    Já o papel de destaque foi na final contra o Machida Zelvia, quando o Al-Ahli jogava com um a menos na prorrogação, devido à expulsão de Zakaria Hawsawi, e Kessie voltou a aparecer para dar a assistência para o gol da vitória marcado por Firas Al-Buraikan.

    Mesmo na edição anterior, Kessie marcou um gol na final contra o Kawasaki Frontale, do Japão, enquanto Mahrez foi quem mais deu assistências no torneio.

  • Reservas sem experiência

    A saída de Kisei deixou o meio-campo do Al-Ahli sem um verdadeiro líder, onde atuam a dupla local Eid Al-Mawlid e Ziad Al-Juhani, além dos franceses Enzo Milot e Valentin Atangana — todos sem a experiência necessária para liderar essa importante posição.

    Já Mahrez cedeu sua posição a Abu Al-Shamat, mas este último é conhecido por sua fragilidade física e pelo alto índice de lesões, o que pode colocar a equipe em apuros em partidas difíceis, sem falar na falta de experiência.

    É verdade que o Al-Ahli contratou o ponta Meshal Al-Mutairi, do Abha, mas ele certamente não será capaz de arcar com o peso dessa linha de ataque após a saída de Mahrez, dada a sua própria falta de experiência, já que jogava na Primeira Divisão da Liga Yelo.

  • Será que a era dos campeonatos chegou ao fim?

    Essa instabilidade preocupa a torcida do Al-Ahli, especialmente porque ela alimentava a esperança de conquistar o título do Campeonato Saudita, que está ausente de seu palmarés há exatamente 10 anos.

    Agora, essa ambição parece difícil de alcançar, e o sonho passou a ser que a sequência de títulos não seja interrompida, após a conquista de três títulos nas duas últimas temporadas.