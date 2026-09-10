De artilheiro a defensor: como mudou o estilo de Youssef En-Nesyri no Al-Ittihad?

Uma das mudanças mais marcantes no estilo de En-Nesyri é o fato de ele assumir funções defensivas que não estavam diretamente ligadas à sua missão como atacante, aparecendo às vezes para cobrir os espaços nas laterais e, em outras ocasiões, recuando para o setor mais profundo do campo a fim de contribuir para o fechamento das linhas de passe do adversário.

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Em alguns lances, En-Nesyri se transforma efetivamente em um jogador dentro da linha defensiva do Al-Ittihad, especialmente quando a equipe precisa aplicar a marcação composta e vigiar uma das armas ofensivas do adversário, fazendo com que a sua presença longe da área seja parte do plano e não uma saída aleatória da sua posição.

E é aqui que a filosofia de Faissing aparece com clareza, pois o treinador não trata En-Nesyri como um atacante que deve permanecer esperando pelas bolas, mas o quer como um jogador capaz de executar as instruções em mais de uma região, o que explica a sua presença frequente em posições que podem parecer estranhas para um atacante de ofício.

O próprio En-Nesyri afirmou que o seu papel no Al-Ittihad passou a ser diferente, destacando que desempenha todas as funções para ajudar a equipe a mostrar o seu melhor, uma mensagem que reflete o quanto ele está disposto a se adaptar às exigências da comissão técnica, em vez de se apegar à imagem do atacante tradicional.