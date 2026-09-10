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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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De artilheiro a defensor: como mudou o estilo de Youssef En-Nesyri no Al-Ittihad?

Especiais e Opinião
Y. En-Nesyri
Al-Ittihad x Al-Fayha
Al-Ittihad
Al-Fayha
Campeonato Saudita
Marrocos
Arábia Saudita

O veterano artilheiro rouba a cena com seus novos papéis

Quando um atacante do calibre de Youssef En-Nesyri chega ao Al-Ittihad, os olhares se voltam naturalmente para a área, onde se espera que ele seja o homem que finaliza as jogadas e transforma as chances em gols. Mas a imagem apresentada pelo atacante marroquino com o "Decano" nesta temporada diz algo completamente diferente.

En-Nesyri deixou de ser apenas um atacante que espera a bola dentro da área e passou a fazer parte de um sistema maior, que exige dele movimentação por diferentes espaços, marcação sob pressão, cobertura e recuo, além de participar, por vezes, das funções defensivas como se fosse outro jogador dentro de campo.

Essa transformação fica evidente ao acompanhar suas partidas para além da linguagem dos números, pois, ao longo de 7 jogos, En-Nesyri contabilizou apenas 3 participações ofensivas, tendo marcado dois gols e dado uma assistência, números que podem sugerir, à primeira vista, que o atacante marroquino não correspondeu ao esperado no aspecto do faturamento.

Mas assistir a En-Nesyri em campo revela que seu papel se tornou diferente sob o comando de seu técnico alemão Jens Wissing, que aposta em um sistema que exige dos atacantes múltiplas funções, o que fez com que En-Nesyri se transformasse, em alguns momentos da partida, de centroavante em um elemento defensivo dentro do esquema.

  • يوسف النصيريkooora

    Nesyri: um atacante que veste a camisa de zagueiro

    Uma das mudanças mais marcantes no estilo de En-Nesyri é o fato de ele assumir funções defensivas que não estavam diretamente ligadas à sua missão como atacante, aparecendo às vezes para cobrir os espaços nas laterais e, em outras ocasiões, recuando para o setor mais profundo do campo a fim de contribuir para o fechamento das linhas de passe do adversário.

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    Em alguns lances, En-Nesyri se transforma efetivamente em um jogador dentro da linha defensiva do Al-Ittihad, especialmente quando a equipe precisa aplicar a marcação composta e vigiar uma das armas ofensivas do adversário, fazendo com que a sua presença longe da área seja parte do plano e não uma saída aleatória da sua posição.

    E é aqui que a filosofia de Faissing aparece com clareza, pois o treinador não trata En-Nesyri como um atacante que deve permanecer esperando pelas bolas, mas o quer como um jogador capaz de executar as instruções em mais de uma região, o que explica a sua presença frequente em posições que podem parecer estranhas para um atacante de ofício.

    O próprio En-Nesyri afirmou que o seu papel no Al-Ittihad passou a ser diferente, destacando que desempenha todas as funções para ajudar a equipe a mostrar o seu melhor, uma mensagem que reflete o quanto ele está disposto a se adaptar às exigências da comissão técnica, em vez de se apegar à imagem do atacante tradicional.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    A queda no número de gols não significa uma redução no impacto

    Os números, isoladamente, podem ser cruéis com Nesyri, especialmente quando se comparam ao que ele costumava apresentar como um atacante artilheiro. Apenas três participações em 7 partidas não é o retorno que qualquer equipe busca ao contratar um atacante de primeira linha.

    Mas o problema na leitura desses números é que eles não explicam o que Nesyri faz quando não está com a bola, não mostram os espaços que ele cobre, nem o número de vezes em que recua para apoiar os companheiros, tampouco o esforço que ele faz para executar a pressão e forçar o adversário a cometer erros.

    O atacante marroquino passou a desempenhar um papel semelhante ao de uma engrenagem móvel dentro do sistema do Al-Ittihad. Ele inicia o ataque como um atacante, depois recua para contribuir na construção das jogadas e, em seguida, transforma-se em um elemento de pressão na perda da bola, podendo acabar em uma zona completamente diferente do campo para ajudar a fechar os espaços.

    Isso significa que a queda em sua média de gols não pode, por si só, ser considerada uma prova de recuo no seu nível, porque o valor atual de Nesyri passou a estar ligado a outros aspectos do jogo, alguns dos quais não aparecem na coluna de gols e assistências.

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  • يوسف النصيري - لاعب اتحاد جدةkooora

    Do homem da caixa ao jogador do sistema

    Antigamente, era fácil definir a função de En-Nesyri dentro de campo: movimentar-se entre os zagueiros, aproveitar os cruzamentos, escapar por trás da linha defensiva e, então, surgir dentro da área para finalizar a jogada.

    Agora, porém, seu papel se tornou mais complexo, pois ele não se movimenta apenas em busca do espaço que lhe dê a chance de marcar, mas às vezes se movimenta para criar espaço aos companheiros, ou para atrair um dos zagueiros, ou para cobrir uma área defensiva, ou para executar instruções táticas relacionadas às movimentações do adversário.

    E é aí que reside a verdadeira transformação na personalidade de En-Nesyri no Al-Ittihad; o atacante cujo impacto era medido, em primeiro lugar, pelo número de gols, agora passa a ser avaliado também pelo grau de comprometimento com o sistema e pela capacidade de cumprir as tarefas exigidas dele nas diferentes fases da partida.

    Portanto, descrever o que acontece com En-Nesyri apenas como uma "queda de rendimento nos gols" seria uma leitura incompleta, pois o atacante marroquino não abandonou seu papel ofensivo, mas passou a desempenhar, ao lado dele, outras funções que o tornaram mais integrado ao sistema coletivo do Al-Ittihad.

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  • Vissing muda a equação

    É evidente que Vicente quer que En-Nesyri seja mais do que um simples artilheiro e que se transforme num jogador capaz de influenciar a partida mesmo quando não marca, algo que se encaixa no futebol baseado na pressão coletiva, nas transições rápidas e no comprometimento tático.

    En-Nesyri já possui um conjunto de características que o ajudam a desempenhar esse papel, seja do ponto de vista físico, seja em sua capacidade de percorrer grandes distâncias, o que dá à comissão técnica a possibilidade de utilizá-lo em mais de uma função durante uma mesma partida.

    Por isso, pode ser um erro julgar a passagem de En-Nesyri pelo Al-Ittihad apenas pelo número de gols, pois aquilo que ele apresenta atualmente vai para outra dimensão do futebol, na qual o atacante às vezes se torna o primeiro defensor, às vezes criador de espaço, às vezes ponto de pressão, antes de retornar no momento certo ao lugar que todos conhecem muito bem: a área.

    En-Nesyri não se transformou de artilheiro em defensor no sentido literal, mas passou a ser um atacante que exerce o papel de defensor quando o plano de jogo exige, e é justamente esse o paradoxo que criou uma versão diferente do jogador marroquino no Al-Ittihad: uma versão que pode ser menos brilhante nos números, mas mais presente dentro do sistema.

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