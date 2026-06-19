Uma noite de estrela. A noite de Jonathan David, autor de três gols na vitória do Canadá por 6 a 0 sobre o Catar. Três gols históricos, que deram aos canadenses a primeira vitória de todos os tempos em uma Copa do Mundo e que colocaram o atacante da Juventus (o segundo na história a marcar três gols em uma partida da Copa do Mundo, depois de Paolo Rossi contra o Brasil em 1982) na liderança da artilharia, ao lado de Sua Majestade Lionel Messi. Por falar na Juve, a noite de ontem foi uma mensagem forte e clara para Spalletti e Cardinale. JD conhece o ofício, sabe marcar gols, só precisa de espaço e confiança. De um ambiente que valorize suas qualidades.
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David quer ficar, mas a Juventus o colocou à venda: o preço já foi definido
ELE QUER PERMANECER NA JUVENTUS
Esse contexto que, para David, tem as cores da Juventus. A vontade do ex-atacante do Lille, que chegou a Turim no verão passado após marcar 109 gols em 232 partidas na França, é clara: a ideia de sair nem sequer passa pela sua cabeça. Ele quer ficar na Juventus, à qual está vinculado por um contrato de 6 milhões por temporada, com vencimento em 2030, e ter sua revanche. Ele sabe muito bem que a última temporada, com 8 gols em 46 partidas considerando todas as competições, ficou abaixo das expectativas, mas com um ano de experiência a mais, ele pode dar mais de si. David sabe que, na Itália, precisa ser mais “agressivo”, como pediu Spalletti, que falou assim sobre ele: “Falta-lhe um pouco de agressividade dentro da área, porque lá não há espaços e você precisa criá-los, precisa arrancá-los dos adversários — repreendeu-o o técnico da Juventus em várias ocasiões. Tem uma bola que pode decidir um jogo? Você tem que pegá-la e “sbam”! Tem que chegar nela com mais força; mas, nesse aspecto, somos pouco agressivos e ferozes”.
A JUVENTUS QUER SE DESFAZER DELE
A Juventus está satisfeita com a atuação de David contra o Catar e deseja a ele uma Copa do Mundo de destaque, com o objetivo de vendê-lo ao melhor comprador. Nos planos de Carnevali está a intenção de encontrar um novo clube para ele, arrecadando 35 a 40 milhões de euros para financiar as contratações. Decisão amplamente compartilhada por Spalletti, que deu sinal verde para a saída do canadense e de Openda, outra figura misteriosa que poderia retornar à Ligue 1, para o Lens. A renovação do ataque passa pela saída daqueles que deveriam ter levado a Juve a um salto de qualidade, mas que, na temporada 2025-2026, falharam. E que não devem ter uma segunda chance.