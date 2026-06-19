David quer ficar, mas a Juventus o colocou à venda: o preço já foi definido

Esse contexto que, para David, tem as cores da Juventus. A vontade do ex-atacante do Lille, que chegou a Turim no verão passado após marcar 109 gols em 232 partidas na França, é clara: a ideia de sair nem sequer passa pela sua cabeça. Ele quer ficar na Juventus, à qual está vinculado por um contrato de 6 milhões por temporada, com vencimento em 2030, e ter sua revanche. Ele sabe muito bem que a última temporada, com 8 gols em 46 partidas considerando todas as competições, ficou abaixo das expectativas, mas com um ano de experiência a mais, ele pode dar mais de si. David sabe que, na Itália, precisa ser mais “agressivo”, como pediu Spalletti, que falou assim sobre ele: “Falta-lhe um pouco de agressividade dentro da área, porque lá não há espaços e você precisa criá-los, precisa arrancá-los dos adversários — repreendeu-o o técnico da Juventus em várias ocasiões. Tem uma bola que pode decidir um jogo? Você tem que pegá-la e “sbam”! Tem que chegar nela com mais força; mas, nesse aspecto, somos pouco agressivos e ferozes”.