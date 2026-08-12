Data de retorno de Lionel Messi é incerta enquanto o Inter Miami lamenta a morte trágica de Jorge Messi

O técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, admitiu que a notícia devastadora tem sido uma fonte de imensa dor dentro do vestiário, enquanto o elenco atravessa esse momento difícil.

"Sobre Leo, sabemos o que aconteceu, e é uma enorme tristeza, uma fonte de grande dor, e realmente sentimos esse impacto", disse Hoyos, em declaração reproduzida pela ESPN.

"Tem sido muito difícil. Muitas vezes, não há palavras para isso. Quando você passa por uma experiência tão difícil, é complicado se recuperar, mas ainda assim é algo que todos nós enfrentamos. De certa forma, nunca realmente aprendemos com isso porque a dor é muito intensa.