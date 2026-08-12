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Data de retorno de Lionel Messi é incerta enquanto o Inter Miami lamenta a morte trágica de Jorge Messi
Inter Miami lamenta Jorge Messi
O Inter Miami enviou mensagens de apoio sincero ao capitão do clube, Messi, após o trágico falecimento de seu pai. Jorge morreu no sábado, aos 68 anos, em um hospital localizado na cidade de Rosário, no centro da Argentina. A triste notícia afetou profundamente toda a franquia da Major League Soccer, com jogadores e membros da comissão se unindo em torno do atacante neste momento extremamente difícil.
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O vestiário sente uma dor imensa
O técnico do Inter Miami, Guillermo Hoyos, admitiu que a notícia devastadora tem sido uma fonte de imensa dor dentro do vestiário, enquanto o elenco atravessa esse momento difícil.
"Sobre Leo, sabemos o que aconteceu, e é uma enorme tristeza, uma fonte de grande dor, e realmente sentimos esse impacto", disse Hoyos, em declaração reproduzida pela ESPN.
"Tem sido muito difícil. Muitas vezes, não há palavras para isso. Quando você passa por uma experiência tão difícil, é complicado se recuperar, mas ainda assim é algo que todos nós enfrentamos. De certa forma, nunca realmente aprendemos com isso porque a dor é muito intensa.
Homenagem emocionante no Nu Stadium
O clube homenageou formalmente Jorge com um emocionante minuto de silêncio antes do início da partida no Nu Stadium, em Miami, com seu nome exibido em destaque nos telões do estádio. Os jogadores do Inter Miami também usaram braçadeiras pretas em sinal de respeito. Enquanto isso, torcedores ergueram bandeiras e cantaram no 10º minuto em apoio ao seu capitão ausente, exibindo uma comovente faixa com a mensagem "Fuerza [força] Leo".
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Preparando-se para o teste do Club León
Hoyos não especificou exatamente quando Messi voltará a se juntar ao elenco do Inter Miami, insistindo que o clube dará ao lendário atacante todo o tempo necessário para viver o luto. O Inter Miami agora buscará voltar a focar em campo enquanto se prepara para enfrentar o Club Leon na quarta-feira, em partida da fase de grupos da Leagues Cup de 2026.
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