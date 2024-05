O dilema Darwin Nuñez: Liverpool precisará tomar uma dura decisão sobre o uruguaio

Em meio a dúvidas do potencial do atacante uruguaio, os Reds terão um belo dilema nesta janela

Enquanto tentava justificar sua saída do Liverpool, há três anos, Gini Wijnaldum disse que se sentiu um bode expiatório por uma certa parte da torcida do clube. "Os torcedores no estádio e os torcedores nas redes sociais eram duas coisas diferentes", disse o meio-campista, em entrevista ao The Times. "No estádio, não posso dizer nada de ruim sobre eles; sempre me apoiaram. Mas, nas redes sociais, se perdêssemos, eu era o culpado".

A afirmação de Wijnaldum causou bastante controvérsia. Jamie Carragher ficou particularmente irritado com a visão do holandês, argumentando que a saída de Wijnaldum tinha mais a ver com questões financeiras do que com a opinião de torcedores.

"Ele queria mais dinheiro, o clube disse não - isso é futebol!", escreveu Carragher, à época. "Eu amo o Gini, mas isso não está certo, as redes sociais são um circo e todo clube tem seus 'palhaços'. É só desligar as notificações e se estiver incomodando tanto!"

Na noite de domingo (05), Darwin Núñez decidiu seguir uma direção um pouco diferente.

