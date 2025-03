Dário Essugo, o "carregador de piano" que superou Luís Figo e fez o Chelsea abrir a carteira para o Sporting

Português se junto a Geovany Quenda no sonho de sucesso nos Blues – e pode ter papel importante sob o comando de Enzo Maresca

Todd Boehly e a Clearlake Capital estão de volta à ativa! Os proprietários do Chelsea já investiram bem mais de £1 bilhão em reforços desde sua chegada, em 2022, com ajuda do departamento de scouting, que tem trabalhado muito para identificar e contratar potenciais estrelas ao redor do mundo.

O sucesso tangível ainda não se concretizou, mas os Blues não tiveram dificuldades em convencer jovens promessas a comprar o projeto, oferecendo contratos baseados em incentivos que garantem uma segurança que seus rivais não podem igualar. Geovany Quenda e Dario Essugo são os mais recentes a aceitar esse desafio, após se destacarem no Sporting.

O Chelsea fechou a contratação da dupla portuguesa por um valor combinado de £62 milhões. Essugo virá ao ao Stamford Bridge no meio do ano, enquanto Quenda, no fim da próxima temporada. Mas um deles tem gerado muito mais expectativa do que o outro.

Quenda estreou no time principal do Sporting sob o comando de Rúben Amorim, atual treinador do Manchester United, e rapidamente se tornou peça importante da equipe, aos 17 anos, sendo até comparado a Cristiano Ronaldo. O jovem e talentoso ponta já foi convocado para a seleção portuguesa, o que explica por que o Chelsea investiu £42 milhões em seus serviços.

Volante de 20 anos, Essugo, enquanto isso, deixa o Sporting com apenas 25 partidas disputadas ao longo de quatro anos. Ele é visto como a "parte secundária" desse pacote, mas isso não significa que não possa ser um grande reforço para os Blues. Na verdade, Essugo pode acabar sendo uma das maiores pechinchas do século, sendo comprado por apenas £18 milhões – e, abaixo, a GOAL explica o porquê...