Daniel Maldini, resultado dos testes: negativo para substâncias entorpecentes

Exatamente há 8 dias, Daniel Maldini se viu no olho do furacão por causa do acidente provocado por ele em Milão depois de uma noite em uma casa noturna ao lado de amigos. Manhã no hospital, teste do bafômetro positivo e carteira de habilitação apreendida, mas, sobretudo, o resultado positivo no pré-teste para substâncias entorpecentes que levou as forças de segurança a solicitarem um novo exame toxicológico.

O atacante do Cagliari, que voltou imediatamente para a Sardenha, havia se submetido de forma particular a exames que atestaram a ausência de substâncias proibidas no sangue, mas havia grande expectativa pelo resultado dos testes feitos no hospital. E, segundo revelou a Ansa, os resultados o inocentaram.



