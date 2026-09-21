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Daniel Maldini CagliariGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Daniel Maldini, resultado dos testes: negativo para substâncias entorpecentes

Cagliari
Itália
D. Maldini
Milan

O resultado dos testes toxicológicos pós-acidente era aguardado e inocentou completamente o jogador.

Exatamente há 8 dias, Daniel Maldini se viu no olho do furacão por causa do acidente provocado por ele em Milão depois de uma noite em uma casa noturna ao lado de amigos. Manhã no hospital, teste do bafômetro positivo e carteira de habilitação apreendida, mas, sobretudo, o resultado positivo no pré-teste para substâncias entorpecentes que levou as forças de segurança a solicitarem um novo exame toxicológico.

O atacante do Cagliari, que voltou imediatamente para a Sardenha, havia se submetido de forma particular a exames que atestaram a ausência de substâncias proibidas no sangue, mas havia grande expectativa pelo resultado dos testes feitos no hospital. E, segundo revelou a Ansa, os resultados o inocentaram.


  • "Abaixo do limite de corte"

    Segundo o que foi informado pela Ansa, os exames realizados no hospital Niguarda, em Milão, em Daniel Maldini, jogador do Cagliari e convocado pela seleção da Itália, apontaram valores "abaixo do limite de corte" para substâncias entorpecentes.

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  • INCOMPATÍVEIS COM DIRIGIR SOB EFEITO DE ÁLCOOL

    Ainda segundo o que foi informado pela Ansa nos exames determinados pelos investigadores da Polícia local, que retiraram a carteira de motorista dele porque o teste do bafômetro apontou um índice mais de duas vezes acima do limite, os resultados "não são compatíveis" com a condução em estado de alteração psicofísica.

  • GIULINI CONFIRMA

    Em entrevista à Radio Anch'Io lo sport, o presidente Tommaso Giulini reiterou a posição do clube sobre o caso.

    "O caso fora de campo que o envolveu? A posição continua sendo a de um pai: quando se sai para beber alguma coisa, é sempre melhor não usar o carro, pedir para alguém levar ou pegar um táxi. Vale para todos"

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