Caso Dani Alves: o que aconteceu, condenação, tempo de prisão, liberdade provisória e outras informações

Condenado por estupro em fevereiro, o ex-jogador de futebol ficará em liberdade provisória na Espanha; entenda tudo sobre o caso

A Justiça Espanhola condenou o jogador Daniel Alves à prisão no dia 22 de fevereiro por acusação de estupro contra uma mulher de 24 anos em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha, em dezembro de 2022. Ele recebeu sentença de quatro anos e cinco meses pelos crimes, que já havia sido reduzida aos pedidos da acusação e do Ministério Público Espanhol, que pediam 12 e nove anos de reclusão, respectivamente.

A justiça ainda aceitou que o acusado pagasse multa de 150 mil euros (R$ 800 mil) como atenuante, valor destinado à vítima, o que reduziu parte de sua pena. Além disso, Alves seria supervisionado por mais cinco anos além do tempo cumprido preso ou libertado provisoriamente.

Passado um mês da sentença, o Tribunal de Barcelona concordou com a solicitação da defesa do ex-atleta por liberdade provisória sob fiança de 1 milhão de euros enquanto aguarda a decisão final. Abaixo, a GOAL detalha as principais informações, desde o início até as principais atualizações sobre o caso Dani Alves…