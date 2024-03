Da quebra de tabu aos gritos de "burro": São Paulo dá adeus ao Paulistão com Thiago Carpini na mira da torcida

Eliminação para o Novorizontino engloba erros repetidos do treinador em 2024

Gritos de "burro" e outras ofensas mais impublicáveis ecoaram no Morumbis na noite do domingo, dia 17. O São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista após ser superado nos pênaltis pelo Novorizontino pelas quartas de final. No tempo regulamentar, um empate por 1 a 1. A insatisfação da torcida, claro, tinha um alvo óbvio: Thiago Carpini.

O treinador de 39 anos fora o escolhido para substituir Dorival Junior depois que este assumiu a seleção brasileira. O novato vinha de temporada em que fez campanhas elogiadas comandando Água Santa (vice do Paulista) e Juventude (vice do Brasileirão) e teve no Tricolor a primeira chance em time grande.

O começo foi positivo, com o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e o primeiro triunfo sobre o Corinthians na Neo Química Arena em toda a história, mas a coisa rapidamente degringolou. Entre erros de Carpini e alguma falta de sorte, o São Paulo foi perdendo seu rumo.