Um nome novo para o ataque do Milan. Segundo escreve o Daily Mail , o Milan colocou os olhos em Omari Hutchinson, meia-atacante nascido em 2003 que atua pelo Nottingham Forest. Formado entre Chelsea e Arsenal, na carreira também vestiu a camisa do Ipswich Town. Está no Forest desde o ano passado e, na última temporada, somou 42 partidas, 1 gol e 8 assistências considerando Premier League, copas nacionais e Europa League
Getty Images Sport
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Da Inglaterra: Milan tem Omari Hutchinson, do Nottingham Forest, como opção
Da Inglaterra: Milan tem Hutchinson, do Nottingham Forest, como opção
No ano passado, ele se transferiu para o City Ground por 37,5 milhões de libras. Segundo o Daily Mail , o Milan avalia um empréstimo com obrigação de compra, embora no momento os valores não tenham sido divulgados. Hutchinson é um meia-atacante canhoto, que pode jogar por toda a faixa do campo ou atrás do atacante.
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