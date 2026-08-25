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Jack Grealish Everton 2025-26Getty

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Da Inglaterra: Milan considera Grealish e faz consulta ao Manchester City

Milan

O Everton esfriou seu interesse, o AC Milan estaria avaliando oferecer 15 milhões de euros pelo inglês.

Na Inglaterra, volta a ganhar força a possibilidade da qual se falava no início do verão europeu. Segundo fontes do Football Insider, o Milan manifestou interesse em Jack Grealish, meia criativo nascido em 1995 do Manchester City, que parecia destinado ao retorno ao Everton após o empréstimo ao Everton na última temporada, mas que não convenceu plenamente o técnico David Moyes.

  • O PEDIDO

    O clube de Liverpool, na verdade, não está totalmente convencido de uma transferência em definitivo pelo jogador de 30 anos, e seu interesse em contratá-lo novamente diminuiu a poucos dias do fechamento da janela de transferências: o Everton se afastou da negociação, apesar de o preço do jogador ter caído drasticamente nas últimas semanas. O Milan precisa que o valor pedido seja inferior a 10 milhões de libras para poder concluir o negócio, com o novo técnico Ruben Amorim querendo garantir um meia-atacante que atue pela esquerda antes do fim da janela de transferências, junto da possível saída de Rafael Leao.


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  • A vontade de Grealish

    Grealish jogou em todas as partidas oficiais do City até aqui nesta temporada, com uma breve participação de 14 minutos saindo do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth no domingo: resta saber se ele vai querer permanecer no Etihad para lutar por uma vaga sob o comando de Enzo Maresca ou avaliar uma transferência para a Serie A. O inglês parece ter relançado a carreira por empréstimo no Everton na temporada passada, brilhando nos primeiros meses do campeonato: marcou dois gols e deu seis assistências em suas primeiras 22 partidas pelo clube, além de conquistar o prêmio de Jogador do Mês da Premier League.

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