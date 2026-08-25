Grealish jogou em todas as partidas oficiais do City até aqui nesta temporada, com uma breve participação de 14 minutos saindo do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth no domingo: resta saber se ele vai querer permanecer no Etihad para lutar por uma vaga sob o comando de Enzo Maresca ou avaliar uma transferência para a Serie A. O inglês parece ter relançado a carreira por empréstimo no Everton na temporada passada, brilhando nos primeiros meses do campeonato: marcou dois gols e deu seis assistências em suas primeiras 22 partidas pelo clube, além de conquistar o prêmio de Jogador do Mês da Premier League.