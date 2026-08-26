Da Inglaterra: Harvey Elliott é um dos principais alvos do Milan. O Liverpool define o preço

Harvey Elliott também está entre os jogadores monitorados pelo Milan para o ataque. Segundo o que escreve hoje o Caughtoffside, o ponta ofensivo nascido em 2003, que pertence ao Liverpool, é observado há tempos pelos olheiros do Milan, que teriam levado seu nome ao departamento de mercado. No momento, ainda não há uma negociação, mas, segundo o site inglês, o Milan está pronto para passar das palavras aos fatos. Elliott é um perfil apreciado porque pode jogar tanto atrás do centroavante quanto aberto por toda a faixa, e o fato de não ser uma primeira escolha de Iraola pode empurrá-lo para longe de Anfield.







