Harvey Elliott também está entre os jogadores monitorados pelo Milan para o ataque. Segundo o que escreve hoje o Caughtoffside, o ponta ofensivo nascido em 2003, que pertence ao Liverpool, é observado há tempos pelos olheiros do Milan, que teriam levado seu nome ao departamento de mercado. No momento, ainda não há uma negociação, mas, segundo o site inglês, o Milan está pronto para passar das palavras aos fatos. Elliott é um perfil apreciado porque pode jogar tanto atrás do centroavante quanto aberto por toda a faixa, e o fato de não ser uma primeira escolha de Iraola pode empurrá-lo para longe de Anfield.
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Da Inglaterra: Harvey Elliott é um dos principais alvos do Milan. O Liverpool define o preço
A avaliação do Liverpool
Segundo o Caughtoffside, o Liverpool estaria disposto a negociá-lo por um valor em torno de 30-35 milhões de euros, enquanto o Milan avalia o passe em 20-25 milhões. Ainda não houve contatos para tentar chegar a um acordo, mas a negociação pode começar em breve. Elliott voltou ao Liverpool após uma temporada de empréstimo no Aston Villa, onde teve papel de coadjuvante: 9 partidas, com um total de 277 minutos jogados, apenas um gol marcado.
Melhor jogador da Euro Sub-21 de 2025
Elliott somou 147 partidas com a camisa do Liverpool desde sua chegada vinda do Fulham, em 2019. Considerado um enfant prodige, em Anfield ele não conseguiu deixar sua marca, por culpa da concorrência e de uma grave lesão no joelho. Seu talento, porém, nunca foi colocado em discussão: em 2025, foi eleito o melhor jogador da Euro Sub-21, vencida na Eslováquia pela Inglaterra na final contra a Alemanha. Iraola o deixou fora da viagem a Newcastle por razões de mercado: não faz parte dos planos, vai sair. Seu contrato com os Reds termina no próximo ano, em 30 de junho de 2027.
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