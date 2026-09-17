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Woltemade JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Da Inglaterra: Bayern de Munique pensa em Woltemade para a próxima temporada

Juventus
Bayern de Munique
N. Woltemade
Newcastle

O atacante alemão, recém-chegado por empréstimo do Newcastle, está na mira do Bayern

Objetivo: começar a planejar hoje o futuro. No Bayern de Munique, o clube já pensa grande e, embora a temporada tenha acabado de começar, os bávaros já começaram a refletir sobre o que poderão, ou melhor, deverão fazer no próximo verão para se movimentarem com antecedência e estudarem ao longo do ano os perfis que poderiam ser mais interessantes.

E, segundo o que foi publicado pela TalkSport, na Inglaterra, o clube bávaro escolheu acompanhar de perto a temporada de Nick Woltemade, hoje emprestado à Juventus pelo Newcastle.

  • O comunicado da Juventus

    Woltemade à Juventus chegou por empréstimo sem opção de compra e, consequentemente, no fim da temporada tudo voltará a ser discutido, com o centroavante permanecendo como propriedade do Newcasatle.

    Este é o acordo com a Juventus: "A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o Newcastle United FC para a aquisição, em caráter temporário até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Nick Woltemade pelo valor de € 2,8 milhões, além de encargos acessórios de € 0,8 milhão. Esse valor poderá ser aumentado, ao longo da duração do contrato de prestação esportiva com o jogador, em um montante não superior a € 0,5 milhão, caso determinados objetivos esportivos sejam alcançados"

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  • Um reforço para o ataque

    O Bayern de Munique está pensando no futuro do seu ataque, e a ideia de contar com um centroavante com características não tanto de finalizador, mas de "armador ofensivo" como opção de reserva para Harry Kane está na mesa da diretoria.

    Nessa linha, informa a TalkSports, as características de Woltemade se encaixariam 100% nessa ideia. Além disso, para o talento alemão, que explodiu na Alemanha, mas está tendo dificuldades longe da Bundesliga, um retorno ao país poderia fazer bem para retomar a regularidade e as boas atuações também de olho na seleção nacional.

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