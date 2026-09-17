Da Inglaterra: Bayern de Munique pensa em Woltemade para a próxima temporada

Objetivo: começar a planejar hoje o futuro. No Bayern de Munique, o clube já pensa grande e, embora a temporada tenha acabado de começar, os bávaros já começaram a refletir sobre o que poderão, ou melhor, deverão fazer no próximo verão para se movimentarem com antecedência e estudarem ao longo do ano os perfis que poderiam ser mais interessantes.

E, segundo o que foi publicado pela TalkSport, na Inglaterra, o clube bávaro escolheu acompanhar de perto a temporada de Nick Woltemade, hoje emprestado à Juventus pelo Newcastle.