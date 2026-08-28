Da França: Milan de olho no talento Bahoya

Com Rafael Leao cada vez mais perto de se despedir do Milan e escolher seu próximo destino, com o duelo entre Aston Villa e Galatasaray para garantir o português, o Milan já começou a olhar ao redor em busca de um possível substituto. Entre os perfis monitorados pelo clube, também estaria o de Jean-Mattéo Bahoya, meia ofensivo do Eintracht Frankfurt.





Não é segredo que Ruben Amorim está em busca de um meia-atacante, de preferência canhoto, capaz de se movimentar entre as linhas e garantir qualidade no terço final. Bahoya, por outro lado, é um jogador destro, mas por características e posição ainda pode se encaixar nos parâmetros identificados pelo treinador. Segundo Footmercato, o francês de 21 anos seria, de fato, um dos primeiros nomes da lista do Milan.



