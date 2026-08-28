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Jean-Matteo BahoyaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Da França: Milan de olho no talento Bahoya

Milan
Mercado da bola
J. Bahoya

Surge um novo nome para o mercado do Milan

Com Rafael Leao cada vez mais perto de se despedir do Milan e escolher seu próximo destino, com o duelo entre Aston Villa e Galatasaray para garantir o português, o Milan já começou a olhar ao redor em busca de um possível substituto. Entre os perfis monitorados pelo clube, também estaria o de Jean-Mattéo Bahoya, meia ofensivo do Eintracht Frankfurt.


Não é segredo que Ruben Amorim está em busca de um meia-atacante, de preferência canhoto, capaz de se movimentar entre as linhas e garantir qualidade no terço final. Bahoya, por outro lado, é um jogador destro, mas por características e posição ainda pode se encaixar nos parâmetros identificados pelo treinador. Segundo Footmercato, o francês de 21 anos seria, de fato, um dos primeiros nomes da lista do Milan.


  • Há concorrência

    Nascido em 2005 e jogador da seleção francesa sub-21, Bahoya tem contrato com o Eintracht Frankfurt até 2029. Na última temporada, somou 37 partidas no total, com 4 gols e 4 assistências. Sua avaliação gira em torno de 25 milhões de euros, mas a concorrência não falta: Arsenal e Tottenham também estariam de olho nele, prontos para entrar na disputa.


    Bahoya, porém, não é o único nome sob observação. O Milan continua sondando o mercado em busca da solução ideal para o setor ofensivo e, nos últimos dias, o nome de Alvyn Sanches, talento do Young Boys, também já havia surgido. A busca pelo possível pós-Leão, portanto, já começou oficialmente.

    • Publicidade

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