Da Egito à Arábia Saudita... Será que a arbitragem acabou com o sonho do Al-Ahly no campeonato?

Na terça-feira passada, o Al Ahly empatou com o Ceramica Cleopatra por 1 a 1, na primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio.

Este foi o segundo tropeço consecutivo do Al Ahly no Campeonato Egípcio, após a derrota por 2 a 1 para o Tala'ea El-Gaish na última rodada da fase de grupos, antes do início da fase final.

Além disso, o “Gigante Vermelho” continuou com sua sequência negativa, após ter sido eliminado da Liga dos Campeões da África nas quartas de final, após a derrota para o Tunisiano Taraji por 2 a 4 no placar agregado das duas partidas.

Menos de 24 horas depois, o outro Al-Ahli também caiu na armadilha do empate em 1 a 1, desta vez contra o Al-Fayha, no Estádio da Cidade de Al-Majma'ah, na 29ª rodada do Campeonato Saudita.

Este foi o segundo tropeço do Al-Ahli nas últimas três partidas da Liga Saudita, após a derrota para o Al-Qadisiyah na 26ª rodada da competição.

Além disso, o Al-Ahli continuou a sua série de tropeços, depois de ter sido eliminado da Copa do Guardião das Duas Sagradas Mesquitas nas semifinais, após a derrota para o Al-Hilal nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.