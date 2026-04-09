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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Da Egito à Arábia Saudita... Será que a arbitragem acabou com o sonho do Al-Ahly no campeonato?

Especiais e Opinião
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Al Ahly x Smouha SC
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Arábia Saudita
Egito

Os dois times passaram por situações muito semelhantes nas últimas horas

Foram 48 horas emocionantes para os torcedores de futebol do mundo árabe, especialmente no Egito e na Arábia Saudita, em meio à acirrada disputa pelo título do campeonato e às reviravoltas vividas nas partidas da competição.

No entanto, o destaque dos últimos dois dias ficou por conta do Al-Ahly, tanto na Liga do Nilo quanto na Liga Roshen, após terem caído na armadilha do empate de forma emocionante.

  • Mais um revés

    Na terça-feira passada, o Al Ahly empatou com o Ceramica Cleopatra por 1 a 1, na primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio.

    Este foi o segundo tropeço consecutivo do Al Ahly no Campeonato Egípcio, após a derrota por 2 a 1 para o Tala'ea El-Gaish na última rodada da fase de grupos, antes do início da fase final.

    Além disso, o “Gigante Vermelho” continuou com sua sequência negativa, após ter sido eliminado da Liga dos Campeões da África nas quartas de final, após a derrota para o Tunisiano Taraji por 2 a 4 no placar agregado das duas partidas.

    Menos de 24 horas depois, o outro Al-Ahli também caiu na armadilha do empate em 1 a 1, desta vez contra o Al-Fayha, no Estádio da Cidade de Al-Majma'ah, na 29ª rodada do Campeonato Saudita.

    Este foi o segundo tropeço do Al-Ahli nas últimas três partidas da Liga Saudita, após a derrota para o Al-Qadisiyah na 26ª rodada da competição.

    Além disso, o Al-Ahli continuou a sua série de tropeços, depois de ter sido eliminado da Copa do Guardião das Duas Sagradas Mesquitas nas semifinais, após a derrota para o Al-Hilal nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

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  • Decisões arbitrais controversas

    O fator comum entre o que aconteceu ao Al-Ahly nos campeonatos egípcio e saudita é que isso ocorreu após decisões arbitrais controversas, especialmente nos minutos decisivos do tempo de acréscimo.

    Na partida da liga egípcia, a bola tocou na mão de Ahmed Hani, lateral do Ceramica Cleopatra, nos acréscimos da partida, mas o árbitro Mahmoud Wafa decidiu não marcar pênalti.

    Apesar de Wafa ter sido chamado pelo árbitro de vídeo Mahmoud Ashour, ele insistiu em não marcar o pênalti, e a partida terminou empatada em 1 a 1.

    A cena se repetiu exatamente na partida do Campeonato Saudita, onde a bola tocou na mão de Villanueva, zagueiro do Al-Fayha, durante uma tentativa de desvio de seu companheiro Chris Smalling, e o árbitro Mohamed Al-Samael recusou-se a marcar pênalti.

    Após forte pressão dos jogadores do Al-Ahli, Al-Samael consultou o VAR, mas voltou a insistir em sua decisão e recusou a marcação do pênalti.

    No entanto, essa não foi a única situação polêmica da partida, já que os jogadores do Al-Ahli reclamaram dois pênaltis antes daquele, o que Al-Samael também negou.

  • Um sonho distante

    Os tropeços complicaram a situação do Al-Ahly na disputa pelo título do campeonato, tanto no Egito quanto na Arábia Saudita.

    O Al-Ahly ficou com 41 pontos, ocupando a terceira posição na tabela do Campeonato Egípcio, a cinco pontos do líder Zamalek e a dois pontos do segundo colocado, o Pyramids, que disputou uma partida a menos.

    O Al-Ahly já não tem o título do Campeonato Egípcio nas próprias mãos, pois precisará vencer todos os seus jogos e esperar por tropeços dos adversários nas cinco rodadas restantes da fase final.

    O mesmo vale para o Al-Ahli de Jeddah, cujo saldo de pontos parou em 66, ocupando o terceiro lugar na tabela do Campeonato Saudita, a quatro pontos do líder Al-Nassr, que disputou uma partida a menos, e a dois pontos do Al-Hilal, segundo colocado.

    Assim como no caso do Al-Ahly do Egito, as chances do “Al-Raqi” de conquistar o título da Liga Saudita não estão mais em suas mãos, já que ele terá que vencer todos os seus jogos e torcer por tropeços dos adversários nas próximas seis rodadas.

  • Declaração veemente

    Talvez tenha sido essa situação difícil para ambas as equipes que levou as diretorias dos dois clubes a emitirem um comunicado em tom severo, no qual criticaram os erros de arbitragem ocorridos nas duas partidas e exigiram uma investigação sobre o ocorrido.

    O ponto em comum nos comunicados dos dois clubes foi o pedido para que fossem divulgadas as gravações das conversas entre o árbitro da partida e os árbitros de vídeo.

    Esses comunicados foram acompanhados por um ataque veemente por parte de dirigentes dos dois clubes, com Sayed Abdelhafiz, diretor de futebol do Al-Ahly egípcio, criticando o árbitro Mahmoud Wafa e acusando-o de ser o responsável pelo tropeço da equipe.

    O mesmo aconteceu no clube saudita, onde o atacante inglês Ivan Toney e o ponta brasileiro Wenderson Galeno afirmaram que o quarto árbitro lhes pediu para se concentrarem na Copa da Ásia em vez do campeonato nacional, o que foi confirmado pelo técnico alemão Matthias Jaissle.

  • Correção técnica

    Além dos erros da arbitragem, ambas as equipes têm sofrido uma queda técnica notável nos últimos tempos, especialmente nas derrotas para o Ceramica Cleopatra e o Al-Fayha, respectivamente.

    O Al-Ahly egípcio sofreu com a falta de um atacante de verdade capaz de converter as oportunidades criadas e os cruzamentos em gols, crise que a equipe vem enfrentando desde a saída do atacante palestino Wissam Abu Ali no verão passado.

    Já o Al-Ahli saudita não enfrentou o Al-Fayha com a mesma intensidade ofensiva que o caracterizou nas partidas anteriores, o que foi reconhecido por Hussein Abdul Ghani, lenda do clube.

    Será imperativo que as duas equipes analisem os erros técnicos e tentem corrigi-los ao máximo, a fim de manter a última esperança de conquistar o título do campeonato nesta temporada, seja no Egito ou na Arábia Saudita.

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