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Da dor ao renascimento: Vissing pode repetir o milagre verde com o Al-Ittihad?

Especiais e Opinião
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Al-Ittihad x Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Nassr
J. Wissing
Arábia Saudita
Alemanha

O treinador alemão faz história

O Al-Ittihad não era apontado como um dos grandes protagonistas da nova temporada. Pelo contrário, entrou na competição cercado por diversos pontos de interrogação, após a saída do francês Karim Benzema para o Al-Hilal, além das mudanças administrativas e das restrições financeiras que deixaram o clube distante da disputa por grandes contratações travada por equipes como Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Qadisiyah.

Mas o que parecia, a princípio, uma crise capaz de ameaçar a temporada do Al-Ittihad, transformou-se gradualmente em uma oportunidade de construir um time diferente, depois que o clube decidiu depositar sua confiança no alemão Jens Wissing, jovem treinador de 38 anos, que não tinha nem o nome de peso nem o currículo como técnico que o tornariam a primeira opção para a torcida.

E, poucas semanas depois, Wissing começou a provar que nomes e orçamentos não são os únicos capazes de moldar um time forte, dando ao Al-Ittihad uma identidade clara e uma personalidade dentro de campo. Sua última vítima foi o Al-Nassr e suas estrelas, comandadas por Cristiano Ronaldo, em um clássico decidido pelo clube pelo placar de 2 a 1.

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    Vissing: a decisão que virou o jogo

    O treinador alemão não tentou compensar a saída das estrelas com outro astro, mas sim construir um sistema coletivo baseado no trabalho e na movimentação como uma única unidade, algo que ficou claro diante do Al-Nassr, quando o Al-Ittihad começou com pressão alta e conseguiu marcar dois gols nos primeiros 22 minutos.

    O que chama a atenção é que Fiesing não alcançou isso com recursos que se equiparem aos de seus rivais em termos de volume de gastos ou força dos nomes, mas sim conseguiu extrair o melhor de seus jogadores dentro de um sistema claro. 

    Leia também: Novo trauma: Fiesing, o "pesadelo" assustador do Al-Nassr em 112 dias

    Sua vitória sobre o Al-Nassr também não foi a primeira em um curto período, depois de já ter derrubado o "Mundial" com o Gamba Osaka na final da Liga dos Campeões da Ásia 2 no último mês de maio.

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    Uma nova revolução do Ittihad começou?

    Aqui surge a ideia do "milagre verde" construído pelo Al Ahli com o alemão Matthias Jaissle, quando a equipe conseguiu conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia duas vezes consecutivas, apesar da existência de clubes maiores em volume de gastos e recursos.

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    Não se pode, evidentemente, comparar Vessing com Jaissle no momento atual, pois o primeiro ainda está no início de sua trajetória, mas a semelhança está na capacidade de um jovem treinador em construir uma equipe forte apesar de condições que não eram ideais, o que torna a pergunta legítima: será que Vessing consegue repetir a história do Al Ahli com o Al Ittihad?

    É cedo para falar em títulos ou milagres, mas o certo é que o Al Ittihad, que muitos previam que viveria uma temporada difícil, começou a se apresentar de forma completamente diferente. E se Vessing tiver apoio e paciência, a contratação que a princípio parecia uma solução forçada pode se transformar em uma decisão que cria um novo projeto dentro do "Decano".

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