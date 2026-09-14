O Milan pensa em Ermedin Demirovic. O centroavante bósnio do Stuttgart teria sido indicado por Ruben Amorim para reforçar o ataque do Milan: a pedida inicial dos alemães é de pelo menos 35 milhões. O clube já teria começado a planejar seus movimentos de olho na janela de transferências de inverno.





NOVAS SOLUÇÕES - Segundo a informação divulgada pela imprensa alemã, em especial a fussball news, o técnico português teria indicado pessoalmente o atacante como uma das prioridades para janeiro, para acrescentar ao seu setor ofensivo um centroavante físico, capaz de atacar a área e oferecer novas soluções à construção de jogo do Milan.





QUANTO CUSTA - O Stuttgart pediria pelo menos 35 milhões de euros antes de abrir uma negociação pela saída do jogador. Uma avaliação importante, que deve obrigar o Milan a refletir atentamente sobre o modelo e a sustentabilidade do investimento. O interesse do Milan por Demirović, de todo modo, não representa uma novidade absoluta: já em julho de 2025 o nome dele havia sido ligado ao Milan, com uma avaliação então indicada em torno de 20 a 25 milhões. O centroavante tem contrato com o Stuttgart até 2028, acordo oficializado no momento de sua transferência do Augsburg em 2024.





QUE TEMPORADA! - Até aqui, para o artilheiro nascido em Hamburgo, e por isso com passaporte comunitário, quatro gols em cinco partidas entre Budnesliga e Champions League, competição na qual marcou um hat-trick contra o Viking, em apenas 12 minutos, dos 20 aos 32.



