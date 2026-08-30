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krosche milanGetty Images

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Da Alemanha, Krosche deixa o Eintracht Frankfurt: tem o Milan

Milan

O dirigente está pronto para se despedir de Frankfurt: segundo fontes alemãs, seu futuro é no AC Milan, no lugar de Almstadt.

Markus Krosche se prepara para deixar o Eintracht Frankfurt e pode passar a integrar o organograma do Milan cus Kra em setembro: as possíveis mudanças na estrutura diretiva do Milan, que terão implicações claras para o futuro da equipe, correm o risco de ser antecipadas em relação ao que se podia imaginar, segundo o que é informado na Alemanha.



  • A CLÁUSULA

    Segundo uma informação divulgada pelo renomado jornal alemão Bild, o diretor esportivo alemão pode finalmente chegar ao Milan a partir de setembro. Durante o verão, o Milan tentou levá-lo para Milão, mas a operação não se concretizou por causa de multas contratuais elevadas. O dirigente tem uma cláusula que lhe permitiria se desvincular sem custos elevados após a janela de transferências de verão.

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  • No lugar de Almstadt

    A eventual chegada de Krosche revolucionaria o papel de Hendrik Almstadt: em tese, o alemão passaria a assumir uma posição de destaque nas negociações de mercado, reduzindo assim as responsabilidades do atual dirigente do AC Milan, reforçando ainda mais a comissão técnica e a diretoria.




  • AS ESTRATÉGIAS

    Com uma diretoria esportiva potencialmente mais forte, Amorim poderia se encontrar em uma posição favorável para desenvolver a equipe de acordo com suas visões táticas e técnicas. No entanto, a chegada de Krosche também implicaria uma reflexão sobre a posição de Bobby Gardiner, que atualmente cuida de scouting e análise de dados.

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