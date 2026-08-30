Markus Krosche se prepara para deixar o Eintracht Frankfurt e pode passar a integrar o organograma do Milan cus Kra em setembro: as possíveis mudanças na estrutura diretiva do Milan, que terão implicações claras para o futuro da equipe, correm o risco de ser antecipadas em relação ao que se podia imaginar, segundo o que é informado na Alemanha.







