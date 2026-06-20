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Da alegria do Catar ao sofrimento dos Estados Unidos... A Copa do Mundo entra na era das distâncias impossíveis

Especiais e Opinião
Bósnia e Herzegovina x Catar
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Marrocos x Haiti
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O outro lado da maior Copa do Mundo da história

Os Estados Unidos, o Canadá e o México sediam a maior edição da história da Copa do Mundo, um torneio que deve quebrar recordes em termos de número de partidas, público presente e abrangência geográfica.

Mas, por trás das arquibancadas lotadas e do clima festivo e animado, surge outra questão tão importante quanto a competição dentro do campo: as enormes distâncias que separam as cidades, os estádios e os centros de treinamento.

Depois que a Catar apresentou, em 2022, uma das edições da Copa do Mundo mais compactas e fáceis de se locomover, a edição de 2026 traz uma experiência totalmente diferente, já que o torneio se estende por um continente inteiro, e a viagem até o estádio, em alguns casos, se transforma em um desafio tão difícil quanto a própria partida.

  • Qatar-World-Cup-2022AFP

    De uma Copa do Mundo condensada a um campeonato intercontinental

    Quando o Catar sediou a Copa do Mundo há quatro anos, o torneio foi um exemplo único de facilidade de locomoção. Os torcedores puderam assistir a mais de um jogo por dia graças à proximidade entre os estádios: a distância máxima entre dois estádios não ultrapassava 71 quilômetros, enquanto alguns estádios ficavam no perímetro de duas cidades vizinhas, separadas por apenas alguns quilômetros.

    Já na Copa do Mundo de 2026, o quadro é totalmente diferente. A distância entre Miami, no extremo sudeste dos Estados Unidos, e Vancouver, no extremo noroeste do Canadá, ultrapassa 5.500 quilômetros. Uma viagem como essa leva mais de 51 horas de carro ou cerca de seis horas de avião, considerando os voos diretos limitados.

    Essa mudança reflete a enorme diferença entre organizar um torneio dentro de um país de pequena extensão e organizá-lo em três países que se estendem por todo o continente norte-americano, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

    • Publicidade
  • QATAR-DAILY LIFEAFP

    Uma geografia imensa que impõe uma nova realidade

    Isso pode parecer normal, considerando o tamanho dos Estados Unidos, do Canadá e do México, mas o verdadeiro desafio não se limita apenas às distâncias entre as cidades-sede, mas se estende também ao interior das próprias cidades.

    Em muitas cidades americanas, a infraestrutura urbana não se compara ao que o público europeu está acostumado ou mesmo ao que viu no Catar. As cidades são muito extensas, e o uso do carro é praticamente uma necessidade diária, enquanto as opções de locomoção a pé permanecem extremamente limitadas.

    Por esse motivo, muitos torcedores se veem obrigados a passar longas horas se deslocando entre hotéis, áreas de torcedores, centros de treinamento e estádios, mesmo quando estão dentro da mesma cidade.

  • World Cup Fans In Miami Gather To Watch MatchesGetty Images News

    Miami... um exemplo claro dos desafios

    A cidade de Miami é um dos exemplos mais marcantes do tipo de desafios que o público enfrenta durante o torneio.

    A distância entre a famosa região de South Beach, no extremo sul, e a cidade de Palm Beach — onde a seleção portuguesa estabeleceu sua base de hospedagem e treinamento — chega a cerca de 140 quilômetros. Já o trajeto do Estádio Hard Rock até o centro de treinamento em Palm Beach Gardens leva mais de uma hora de carro em condições normais.

    E as distâncias não param por aí: há cerca de 30 quilômetros entre o Hotel Hard Rock e a principal área de torcedores, localizada no Bayfront Park, no centro da cidade.

    Apesar do grande clima de festa que Miami vive com a chegada de milhares de torcedores de diversas nacionalidades, a extensão da cidade faz com que esse clima se espalhe por uma ampla área geográfica, o que diminui a sensação de aglomeração que normalmente caracteriza as Copas do Mundo.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    O carro em primeiro lugar... e as outras soluções são limitadas

    Muitos moradores locais, motoristas de táxi e usuários de serviços de transporte inteligente concordam que ter um carro é praticamente uma condição essencial para se locomover com facilidade nas cidades americanas.

    Muitos dos grandes estádios ficam nos arredores das cidades ou em áreas distantes dos centros urbanos, o que torna difícil chegar até eles a pé ou por meios de transporte tradicionais.

    Vários observadores apontam que essa característica urbanística difere radicalmente das cidades europeias, que geralmente abrigam seus estádios dentro do tecido urbano, permitindo que os torcedores cheguem a eles de trem ou a pé.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Miami StadiumGetty Images Sport

    O Hard Rock Stadium... um exemplo das dificuldades de acesso

    O Hard Rock Stadium, em Miami, é um exemplo claro dessa problemática.

    Chegar ao estádio a pé é praticamente impossível; na verdade, as autoridades de segurança proíbem isso em algumas áreas ao redor. Além disso, as vias de acesso foram projetadas principalmente para o tráfego de veículos e, em grande parte, carecem de calçadas adequadas para pedestres.

    Por esse motivo, recorre-se a ônibus de transporte dedicados aos torcedores, que param a distâncias relativamente longas do estádio, antes que os torcedores continuem sua jornada a pé.

    Com a presença de dezenas de milhares de espectadores, o processo de entrada e saída se transforma em um grande desafio logístico, especialmente quando os torcedores se atrasam para chegar. Algumas partidas já tiveram grande número de torcedores entrando após o início da partida, devido ao intenso congestionamento nas entradas.

  • Mexico City Prepares To Host FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Houston apresenta uma imagem diferente

    Por outro lado, a experiência na cidade de Houston parece relativamente mais tranquila.

    Embora o estádio fique localizado ao sul da cidade, a cerca de 13 quilômetros do centro, a malha viária e a facilidade de acesso tornam a experiência dos torcedores mais confortável em comparação com algumas outras cidades.

    Além disso, a cidade oferece várias opções de estacionamento próximas ao estádio, o que dá aos torcedores maior flexibilidade de locomoção, embora isso tenha um custo elevado, que pode chegar a 125 dólares para estacionar em alguns locais autorizados próximos ao estádio.

  • US-FBL-WC-2026-FANSAFP

    Um teste sem precedentes para a torcida

    Não há dúvida de que a Copa do Mundo de 2026 continuará sendo um evento excepcional na história do futebol, seja pelo número de seleções participantes, pela quantidade de torcedores que se espera que compareçam ou pela amplitude geográfica da região que sediará as competições.

    Mas, ao mesmo tempo, o torneio revela um novo desafio ao qual a torcida não estava acostumada nas últimas edições. Enquanto o deslocamento entre os estádios no Catar levava apenas alguns minutos ou poucas horas, hoje isso exige longas viagens aéreas, planejamento minucioso e orçamentos maiores.

    Enquanto os estádios se preparam para receber milhões de torcedores, as distâncias enormes continuam sendo a principal característica que distingue a Copa do Mundo da América do Norte — um torneio que não apenas testa a paixão dos torcedores pelo futebol, mas também sua capacidade de percorrer milhares de quilômetros para acompanhar o esporte mais popular do mundo.