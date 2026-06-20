Da alegria do Catar ao sofrimento dos Estados Unidos... A Copa do Mundo entra na era das distâncias impossíveis

Os Estados Unidos, o Canadá e o México sediam a maior edição da história da Copa do Mundo, um torneio que deve quebrar recordes em termos de número de partidas, público presente e abrangência geográfica.

Mas, por trás das arquibancadas lotadas e do clima festivo e animado, surge outra questão tão importante quanto a competição dentro do campo: as enormes distâncias que separam as cidades, os estádios e os centros de treinamento.

Depois que a Catar apresentou, em 2022, uma das edições da Copa do Mundo mais compactas e fáceis de se locomover, a edição de 2026 traz uma experiência totalmente diferente, já que o torneio se estende por um continente inteiro, e a viagem até o estádio, em alguns casos, se transforma em um desafio tão difícil quanto a própria partida.