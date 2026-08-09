Curtis Jones não estará à disposição do Liverpool para o amistoso desta noite contra o Monaco. A ausência da lista de relacionados, inevitavelmente, acende os holofotes sobre o futuro do meio-campista inglês, há tempos na mira da Inter.
Como informou Fabrizio Romano, o Liverpool explicou que a ausência está ligada a uma precaução em relação ao jogador. A justificativa, no entanto, não esfria as especulações de mercado, considerando o forte interesse da Inter e de outros clubes.
As próximas horas serão decisivas para entender se a ausência de Jones pode representar uma simples medida de cautela ou, ao contrário, um sinal de abertura para uma possível venda. Por enquanto, segue sendo um indício a ser monitorado com atenção.