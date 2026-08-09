A Inter continua considerando Jones um alvo prioritário para o meio-campo, já identificado como uma grande possibilidade desde a última janela de inverno. O Liverpool, no momento, avalia o jogador nascido em 2001 em cerca de 40 milhões de euros, valor que a Inter espera que possa diminuir com o desenrolar do mercado.





Para complicar a operação, não está apenas a avaliação econômica, mas também a necessidade de abrir espaço no elenco da Inter. A possível saída de Davide Frattesi, de fato, pode não ser suficiente para destravar a chegada do inglês. Um cenário diferente, por outro lado, poderia se abrir em caso de venda de Aleksandar Stankovic.





Segundo La Gazzetta dello Sport, a Inter recusou recentemente uma oferta de 40 milhões de euros do Brentford pelo jovem meio-campista filho de ex-jogador. Caso cheguem novas propostas, ainda mais importantes tanto pelo valor dos direitos econômicos quanto pelo salário do jogador, o clube pode, porém, ser chamado a avaliar concretamente a situação.





Enquanto isso, a ausência de Curtis Jones contra o Monaco acrescenta um novo elemento ao dossiê. A Inter observa e segue de olho, à espera de entender se o mercado pode transformar o que hoje é um indício em uma abertura concreta para a negociação.