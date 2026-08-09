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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Curtis Jones não foi relacionado pelo Liverpool: a Inter busca o dinheiro

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C. Jones

Novo desdobramento no longo assédio da Inter ao meio-campista do Liverpool

Curtis Jones não estará à disposição do Liverpool para o amistoso desta noite contra o Monaco. A ausência da lista de relacionados, inevitavelmente, acende os holofotes sobre o futuro do meio-campista inglês, há tempos na mira da Inter.


Como informou Fabrizio Romano, o Liverpool explicou que a ausência está ligada a uma precaução em relação ao jogador. A justificativa, no entanto, não esfria as especulações de mercado, considerando o forte interesse da Inter e de outros clubes.


As próximas horas serão decisivas para entender se a ausência de Jones pode representar uma simples medida de cautela ou, ao contrário, um sinal de abertura para uma possível venda. Por enquanto, segue sendo um indício a ser monitorado com atenção.

  • Objetivo da Inter, os números

    A Inter continua considerando Jones um alvo prioritário para o meio-campo, já identificado como uma grande possibilidade desde a última janela de inverno. O Liverpool, no momento, avalia o jogador nascido em 2001 em cerca de 40 milhões de euros, valor que a Inter espera que possa diminuir com o desenrolar do mercado.


    Para complicar a operação, não está apenas a avaliação econômica, mas também a necessidade de abrir espaço no elenco da Inter. A possível saída de Davide Frattesi, de fato, pode não ser suficiente para destravar a chegada do inglês. Um cenário diferente, por outro lado, poderia se abrir em caso de venda de Aleksandar Stankovic.


    Segundo La Gazzetta dello Sport, a Inter recusou recentemente uma oferta de 40 milhões de euros do Brentford pelo jovem meio-campista filho de ex-jogador. Caso cheguem novas propostas, ainda mais importantes tanto pelo valor dos direitos econômicos quanto pelo salário do jogador, o clube pode, porém, ser chamado a avaliar concretamente a situação.


    Enquanto isso, a ausência de Curtis Jones contra o Monaco acrescenta um novo elemento ao dossiê. A Inter observa e segue de olho, à espera de entender se o mercado pode transformar o que hoje é um indício em uma abertura concreta para a negociação.

    • Publicidade

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