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Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Cuquinha defende Neymar após criticas em derrota do Santos: “Não vejo falta de confiança”

Neymar
Santos

Camisa 10 voltou a ser criticado pela torcida, apesar de sequência inédita de jogos na temporada

Neymar encerrou mais uma partida sob críticas após a derrota do Santos para o Fluminense, na Vila Belmiro, mas também atingiu uma marca importante em sua retomada física.

O camisa 10 completou três jogos consecutivos atuando durante os 90 minutos, algo que não acontecia desde agosto do ano passado, em meio ao momento de pressão vivido pelo clube.

No lugar de Cuca, suspenso, Cuquinha, auxiliar técnico do Santos, admitiu, em coletiva, a frustração com a derrota por 3 a 2, mas tratou de defender o principal jogador da equipe, especialmente após a chance clara desperdiçada quando o placar ainda estava empatado.

“Não vejo falta de confiança no Neymar. Ele tem oportunidades e faz escolhas. É o craque do time, que desequilibra. Se a bola tiver que cair no pé de alguém para decidir, a gente torce para que seja ele”, afirmou.

Com o resultado negativo, o Santos segue pressionado na tabela, ocupando a 15ª colocação e próximo da zona de rebaixamento.

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    Evolução física

    Se o desempenho técnico ainda gera debate, a parte física apresenta sinais positivos.

    Neymar atuou os 90 minutos em três partidas disputadas em um intervalo de nove dias, atendendo ao planejamento estabelecido pelo clube.

    A sequência também vai ao encontro das exigências de Carlo Ancelotti, que monitora de perto a condição do atacante antes da convocação para a Copa do Mundo.

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    Críticas e repercussão

    Mesmo com maior minutagem, Neymar segue sendo alvo de questionamentos. Além da oportunidade desperdiçada, o atacante foi criticado por tentar um "chapéu" e perder a bola, nos minutos finais da partida.

    Na saída de campo, o gesto de levar as mãos aos ouvidos gerou repercussão entre torcedores. O jogador respondeu nas redes sociais, alegando que estava apenas “coçando o ouvido” e reclamando do tom das críticas.

    O camisa 10 do Santos volta a campo na quarta-feira, na Vila Belmiro, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o próximo desafio será fora de casa, diante do Bahia.

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