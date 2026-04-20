Cuquinha defende Neymar após criticas em derrota do Santos: “Não vejo falta de confiança”

Neymar encerrou mais uma partida sob críticas após a derrota do Santos para o Fluminense, na Vila Belmiro, mas também atingiu uma marca importante em sua retomada física.

O camisa 10 completou três jogos consecutivos atuando durante os 90 minutos, algo que não acontecia desde agosto do ano passado, em meio ao momento de pressão vivido pelo clube.

No lugar de Cuca, suspenso, Cuquinha, auxiliar técnico do Santos, admitiu, em coletiva, a frustração com a derrota por 3 a 2, mas tratou de defender o principal jogador da equipe, especialmente após a chance clara desperdiçada quando o placar ainda estava empatado.

“Não vejo falta de confiança no Neymar. Ele tem oportunidades e faz escolhas. É o craque do time, que desequilibra. Se a bola tiver que cair no pé de alguém para decidir, a gente torce para que seja ele”, afirmou.

Com o resultado negativo, o Santos segue pressionado na tabela, ocupando a 15ª colocação e próximo da zona de rebaixamento.