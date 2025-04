Cuidado, PSG! Como Gabriel Martinelli enfim vive seu auge no Arsenal e sonha com a Champions League

O ponta brasileiro enfrentou outra temporada frustrante, mas parece ter encontrado a melhor forma no momento perfeito para os Gunners

"Ele é um talento do século, é um atacante incrível. Ele é realmente inacreditável", disse Jurgen Klopp após ver Gabriel Martinelli, de 18 anos, marcar dois gols pelo Arsenal contra seu time do Liverpool em uma partida de oitavas da final da Copa da Liga Inglesa 2019/20. "Tão jovem, já parece tão maduro, é uma verdadeira ameaça. Eu não queria colocar nenhuma carga [pressão] nas costas dele com essas coisas, mas eu realmente gosto de bons jogadores de futebol e, obviamente, ele é muito bom."

Apesar de suas melhores intenções, os elogios de Klopp realmente colocaram uma grande "carga" sobre os ombros de Martinelli. As expectativas para o brasileiro eram modestas antes daquele jogo, dado que o Arsenal pagou cerca de R$ 30 milhões para contratá-lo naquele ano junto ao Ituano, mas o endosso de um dos melhores técnicos do ramo colocou-o no mapa.

De fato, Martinelli passou a se firmar como titular regular no Emirates Stadium e foi um dos principais jogadores dos Gunners em 2022/23, quando ficaram agonizantemente perto de conquistar seu primeiro título da Premier League em quase duas décadas. Poucos defensores tinham resposta para o estilo de jogo explosivo e imprevisível do ponta esquerda, e parecia inevitável que Klopp estaria certo naquele estágio.

Mas, avançando para os dias de hoje, é justo dizer que o progresso de Martinelli estagnou. Por um tempo, o jogador de 23 anos parecia ter perdido a ousadia que o tornava tão empolgante de assistir, e foi reportado que os Gunners poderiam aceitar sua saída se recebessem uma oferta atraente na janela de transferências do meio de 2024.

Martinelli, no entanto, não perdeu todo o seu talento de repente, como Charles Barkley e companhia quando alienígenas invadiram a NBA no famoso filme Space Jam. Pelo contrário, o jogador do Arsenal ainda tem a capacidade de ser decisivo, como ele lembrou a todos - incluindo os adversários da semifinal da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain - com suas atuações em casa e fora na última semana.