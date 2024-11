O consórcio americano quase não cometeu erros nos primeiros três anos de gestão, mas agora corre o risco de ser afastado dos Giallorossi

Quando surgiu em junho a notícia de que o Friedkin Group havia fechado um acordo com Farhad Moshiri para comprar o Everton, a notícia foi recebida com estusiasmo pelos sofridos torcedores do clube.Afinal, parecia ser o tão esperado fim de um dos períodos mais turbulentos da história dos Toffees. Após anos de péssimos desempenhos e incertezas, o impopular empresário Moshiri finalmente estava de saída de Goodison Park.

Os torcedores também ficaram animados ao lembrar como o Friedkin Group havia revitalizado a Roma – um clube que, assim como o Everton, tinha uma torcida apaixonada, mas enfrentava tempos difíceis. Os Giallorossi conquistaram a Conference League apenas dois anos após serem comprados pelo consórcio americano, em 2020, e chegaram à final daEuropa League na temporada seguinte.

Porém, com o Friedkin Group ainda em processo de compra de 94% do Everton, vale mencionar que a Roma mergulhou em um caos total desde então, com muitos torcedores agora frustrados e querendo a saída dos donos, enquanto o clube busca seu quarto técnico de 2024...