Cuiabá x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20

Equipes sub-20 vão a campo nesta quarta-feira (14), pela 10ª rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Cuiabá e Santos se enfrentam na tarde desa quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no CT Manoel Dresch, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial do Cuiabá, a TV Cuiabá, no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Cuiabá entra em campo pressionado para reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro Sub-20. Sem vencer há quatro rodadas - com três derrotas seguidas e um empate -, o Dourado caiu para a 16ª colocação e precisa reagir se quiser voltar a sonhar com o G-8. Jogando em casa, o time vê o confronto como chance de recuperação em um momento crucial da competição.

Do outro lado, o Santos vive boa fase e quer aproveitar o embalo. O Peixe venceu o Grêmio por 3 a 0 na rodada passada e também superou o Audax pelo Paulista Sub-20, mostrando bom momento em diferentes frentes. Com 13 pontos, ocupa a oitava posição e busca mais um bom resultado fora de casa para se consolidar entre os classificados para o mata-mata do Brasileiro.