Cuca pede Athletico para segurar o zagueiro Cacá, fechado com o Corinthians

Defensor tem contrato com o Furacão até 30 de junho de 2026; opção de compra é de US$ 3,5 milhões (R$ 17,3 milhões na cotação atual)

Novo técnico do Athletico Paranaense, Cuca pediu à diretoria para manter o zagueiro Cacá no elenco em 2024, como soube a GOAL. O clube já havia concordado verbalmente com a saída do defensor para o Corinthians – ele tem tudo certo para defender o Timão por empréstimo até o fim do ano.

Cacá, inclusive, já chegou a um acordo para defender as cores do Corinthians – as tratativas são para a assinatura do empréstimo por uma temporada, até dezembro de 2024, e com opção de compra de US$ 2,5 milhões (R$ 12,4 milhões na cotação atual).

O Athletico-PR, agora, vai avaliar se será possível atender ao pedido do técnico Cuca para manter o defensor no elenco. O clube precisará desembolsar US$ 3,5 milhões (R$ 17,3 milhões) se quiser mantê-lo no elenco para o decorrer da temporada – o gasto, a princípio, não estava planejado, conforme apurado pela reportagem, sobretudo pela contratação do paraguaio Matteo Gamarra.