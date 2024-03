Cuca dá aval para assumir o Athletico-PR na vaga de Osorio

Treinador diz "sim" para assumir o Athletico-PR após a demissão de Juan Carlos Osorio no mercado da bola

O técnico Cuca deu sinal positivo para o Athletico Paranaense e deve assumir a equipe a partir desta segunda-feira (4), como soube a GOAL. O treinador está animado para voltar a comandar uma equipe depois da passagem pelo Corinthians, em abril do ano passado.

A procura por Cuca foi feita pelo principal nome do Athletico, Mario Celso Petraglia. O dirigente foi o responsável por manter contato com o treinador no mercado da bola e apresentou uma proposta para que ele assuma a equipe ainda no início de março.

Cuca teve um processo anulado pelo Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça. O técnico foi condenado por crimes de coação e ato sexual com menor – ocorridos em 1987, durante uma excursão do Grêmio pela Europa. Entretanto, a justiça local anulou a decisão em junho de 2023.

