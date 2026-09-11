Cuadrado deixa a Europa e volta à Colômbia: "Obrigado, principalmente, à Juventus"

Juan Cuadrado, que volta à Colômbia para jogar no Millonarios, se despede do futebol europeu, e em especial da Itália, com uma mensagem no Instagram: "Depois de quase 20 anos na Europa, não sei o que escrever. Simplesmente obrigado a todos os clubes que me permitiram crescer como jogador e como pessoa, sobretudo à Juventus, onde passei a maior parte da minha carreira. Obrigado, Itália, serei sempre grato a você. Carregar todas essas fotos me faz perceber o quanto Deus foi bom para mim".





O colombiano, nascido em 1988, conclui citando uma passagem da Bíblia: "Efésios 3:20 Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória em todas as coisas".