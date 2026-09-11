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Juventus v Villarreal CF: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Cuadrado deixa a Europa e volta à Colômbia: "Obrigado, principalmente, à Juventus"

Juventus
J. Cuadrado

O ponta colombiano deixa a Europa depois de 20 anos e se despede no Instagram

Juan Cuadrado, que volta à Colômbia para jogar no Millonarios, se despede do futebol europeu, e em especial da Itália, com uma mensagem no Instagram: "Depois de quase 20 anos na Europa, não sei o que escrever. Simplesmente obrigado a todos os clubes que me permitiram crescer como jogador e como pessoa, sobretudo à Juventus, onde passei a maior parte da minha carreira. Obrigado, Itália, serei sempre grato a você. Carregar todas essas fotos me faz perceber o quanto Deus foi bom para mim".


O colombiano, nascido em 1988, conclui citando uma passagem da Bíblia: "Efésios 3:20 Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória em todas as coisas".

  • A carreira e os sucessos com a Juventus

    Na Europa, Cuadrado jogou no Chelsea e em sete clubes italianos: Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter, Atalanta e Pisa. A despedida mais importante de Cuadrado vai para a Juventus, a Velha Senhora, na qual o colombiano jogou de 2015 a 2023, em um total de 314 partidas e 23 gols, vencendo 5 Scudetti, 4 Copas da Itália e 2 Supercopas da Itália. Em 2023, após o fim de seu contrato com a Juve, sua passagem para a Inter causou a raiva de muitos torcedores juventinos, e as vaias para Cuadrado em seu retorno como adversário ao Allianz Stadium. Com a Inter, em uma temporada, Cuadrado conquistou um Scudetto e uma Supercopa da Itália. Com o Chelsea, em uma temporada e meia, o colombiano venceu uma Premier League e uma Supercopa da Inglaterra.

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