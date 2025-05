CSA x Confiança: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C

Equipes vão a campo neste sábado (24), no Estádio Rei Pelé, pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

CSA e Confiança se enfrentam nesta sábado (24), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e possui transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa de futebol aqui).

O CSA vive um momento especial na temporada e entra em campo motivado pela histórica classificação sobre o Grêmio na Copa do Brasil, dentro da Arena. Mesmo com o empate sem gols na volta, o time garantiu a vaga graças à vitória por 3 a 2 na ida e agora tenta manter o embalo na Série C. Com nove pontos em seis jogos, o Marujo ocupa a 8ª colocação e mira mais uma vitória em casa para seguir no G-8.

Do outro lado, o Confiança tenta reagir em meio a uma sequência preocupante de quatro derrotas seguidas. Último colocado da tabela com apenas três pontos — conquistados ainda na segunda rodada, diante do Caxias —, o Dragão precisa urgentemente pontuar para sair da lanterna e retomar o rumo na competição.