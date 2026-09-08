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Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Crystal Palace supera o Middlesbrough com facilidade e garante vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa

Crystal Palace x Middlesbrough
Carabao Cup
Crystal Palace
Middlesbrough

O Crystal Palace garantiu com tranquilidade sua vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Middlesbrough em Selhurst Park. Um doblete de Jorgen Strand Larsen e uma cavadinha sublime de Daichi Kamada selaram uma noite dominante para a equipe alternativa de Pierre Sage.

  • Palace garante vaga na próxima fase da Copa da Liga Inglesa

    O Crystal Palace garantiu vaga na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Middlesbrough, da Championship, no Selhurst Park. O atacante Larsen marcou de cabeça em cada tempo antes de o reserva Kamada acrescentar um sublime terceiro gol para fechar uma vitória enfática. O time de Sage avançou com tranquilidade para a próxima fase da competição, com uma atuação clínica diante de sua torcida.

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  • Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Doblete de Larsen inspira o Crystal Palace

    O ala Oscar Mingueza marcou sua primeira partida como titular pelo Palace ao dar a assistência para o gol de abertura. Seu cruzamento preciso de pé esquerdo pela direita encontrou Larsen livre de marcação, e ele cabeceou de perto para vencer Sol Brynn.

    Ben Chilwell passou de artilheiro a garçom no segundo tempo, depois de ter marcado o gol da vitória contra o Fulham três dias antes. O lateral-esquerdo fez um cruzamento preciso oito minutos após o reinício para Larsen ampliar a vantagem.

    Kamada deu números finais ao placar pouco depois de sair do banco de reservas. O meio-campista acertou uma cavadinha primorosa por cima de Brynn, que ficou parado, de fora da área para fechar a vitória.

  • Sage entregou profundidade valiosa ao elenco

    Sage fez oito mudanças na equipe que derrotou o Fulham por 3 a 2 em Craven Cottage no sábado. Os reforços de verão Mingueza, Honest Ahanor e Dario Osorio ganharam suas primeiras chances como titulares pelo clube.

    O técnico do Boro, Kim Hellberg, também optou por oito mudanças após a vitória por 1 a 0 sobre o Queens Park Rangers. Will Lankshear, um dos artilheiros do Championship, foi mantido no banco até o segundo tempo.

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  • Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Crystal Palace mira a quarta rodada

    A vitória garante ao Crystal Palace uma vaga no sorteio da quarta rodada da Copa da Liga Inglesa com confiança. Sage tirará incentivo das atuações de suas contratações de verão enquanto o Crystal Palace se prepara para levar esse embalo vencedor para seus próximos compromissos nacionais.

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