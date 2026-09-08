O ala Oscar Mingueza marcou sua primeira partida como titular pelo Palace ao dar a assistência para o gol de abertura. Seu cruzamento preciso de pé esquerdo pela direita encontrou Larsen livre de marcação, e ele cabeceou de perto para vencer Sol Brynn.

Ben Chilwell passou de artilheiro a garçom no segundo tempo, depois de ter marcado o gol da vitória contra o Fulham três dias antes. O lateral-esquerdo fez um cruzamento preciso oito minutos após o reinício para Larsen ampliar a vantagem.

Kamada deu números finais ao placar pouco depois de sair do banco de reservas. O meio-campista acertou uma cavadinha primorosa por cima de Brynn, que ficou parado, de fora da área para fechar a vitória.