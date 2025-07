Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (16) pela 13ª rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar

Cruzeiro e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (16), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida acontece na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, e não teve transmissão ao vivo confirmada. (confira a programação completa de futebol aqui).

O Cruzeiro vive ótimo momento no Campeonato Brasileiro Sub-20 e chega com moral para mais um desafio. Apesar da derrota recente para o América-MG no Mineiro, a equipe soma seis vitórias seguidas no nacional e ocupa a terceira colocação com 32 pontos. São 10 triunfos em 17 rodadas, com 34 gols marcados e apenas 18 sofridos, o que credencia o Cabuloso como um dos favoritos.

Já o São Paulo tenta se reencontrar no Brasileirão após a derrota no clássico contra o Palmeiras. O Tricolor está em 13º lugar com 21 pontos e, mesmo tendo vencido o Bandeirante no Paulista, não teve consistência ao longo da camapnha no Brasileiro para encostar no G8.