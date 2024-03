Cruzeiro planeja abater dívida com volta de Marcelo Moreno para despedida

Mineiros têm débito que supera a casa dos R$ 32 milhões com o atacante de 36 anos; jogador volta ao clube por prazo curto

O Cruzeiro anunciou a volta de Marcelo Moreno nesta quinta-feira (14). O centroavante boliviano de 36 anos retorna ao clube para se prepara para uma despedida. No período em que ele ficar na Toca da Raposa II, a diretoria de Ronaldo Fenômeno pretende abater parte de uma dívida avaliada em R$ 32,1 milhões, como soube a GOAL.

O abatimento do débito é uma decisão da cúpula cruzeirense, que quer evitar problemas no futuro. Mesmo que a volta seja para um jogo festivo, o jogador assinará contrato de três meses, período mínimo estabelecido pela legislação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

No compromisso com o ídolo estrangeiro, a ideia do Cruzeiro é abater parte da dívida. O jogador topou esta forma de acordo para fazer uma despedida oficial no clube que defendeu em outras três passagens — entre 2007 e 2008, em 2014 e, por último, entre 2020 e 2021.

