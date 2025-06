Cruzeiro pede R$ 16,5 milhões ao Sport por venda de Lautaro Díaz

Clube pretende receber o mesmo valor pago para tirar o jogador do Independiente Del Valle, do Equador, em julho do ano passado

O Cruzeiro pede R$ 16,5 milhões ao Sport por Lautaro Díaz

Valor é idêntico ao pago pelo clube para a contratação do atleta

Jogador não conseguiu se firmar na Toca da Raposa II e pode ser negociado Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱 Mais artigos abaixo