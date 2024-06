Cruzeiro trata Michael e Gabigol como principais alvos após 'não' de Dudu

Atacantes de Al Hilal, da Arábia Saudita, e Flamengo estão na mira do clube no atual mercado da bola

O Cruzeiro mira Michael e Gabriel Barbosa depois do 'não' de Dudu no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube entende que há a necessidade de buscar um jogador do mesmo patamar na próxima janela de transferências, que se inicia em 10 de julho.

A diretoria planeja intensificar conversas com a dupla a fim de contratar ao menos um dos dois para o decorrer da atual temporada. O clube entende que há a necessidade de reforçar o elenco com atletas para o setor, mesmo após as chegadas de Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

O Cruzeiro desembolsaria cerca de R$ 20 milhões pela contratação de Dudu, com salários que iriam superar os R$ 2 milhões por mês. A diretoria está disposta a buscar um acordo nos mesmos moldes com um dos dois atletas.

