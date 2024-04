Cruzeiro e joia do elenco divergem sobre salário em renovação contratual

Diretoria negocia a renovação contratual de João Pedro por mais duas temporadas, mas ainda não chegou a um acordo com o atacante

O Cruzeiro reintegrou o atacante João Pedro, punido por causa de um problema extracampo, ao elenco principal. O jogador de 21 anos, agora, retoma as conversas para a renovação contratual, paralisadas desde o incidente. As partes divergem em relação aos valores do salário, como soube a GOAL.

Um dos destaques das divisões de base do clube, o jovem quer uma valorização salarial no novo contrato. A diretoria, contudo, tem um plano de carreira com aumento gradativo da remuneração. O atual compromisso do jogador se encerra em dezembro de 2024, e as tratativas são para uma prorrogação até o fim de 2026.

João Pedro foi afastado por causa de um episódio que antecedeu a partida contra o Pouso Alegre, em Uberlândia. Na ocasião, o técnico Nicolás Larcamón foi o responsável por tirar a dupla do elenco principal. Eles ficaram fora da lista para o jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Os dois jogadores tiveram vídeos, em uma festa particular, com bebidas, viralizado nas redes sociais.

