Cruzeiro intensifica conversas com empresa de Gusttavo Lima para novo patrocínio máster

Empresa que também patrocina o Corinthians já tinha feito contato com o clube no início de 2024, mas sem sucesso nas tratativas

O Cruzeiro intensificou as conversas com a casa de apostas de Gusttavo Lima, a VaiDeBet, patrocinadora do Corinthians, como soube a GOAL. A boa relação entre o empresário Pedro Lourenço e o cantor sertanejo fez a marca se reaproximar do clube nos últimos dias. Uma rodada de negociações pode selar o acordo entre as partes.

Outras casas de apostas fizeram consulta ao Cruzeiro sobre um possível acordo, mas todas ouviram a mesma resposta: a preferência será da VaiDeBet nas negociações. A GOAL apurou que ao menos duas empresas concorrentes procuraram o novo sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), mas se frustraram com as negociações.

A diretoria planeja o aumento da receita com patrocínios. Ainda não há um número específico, mas o novo sócio majoritário do clube, Pedro Lourenço, tem conversado com algumas marcas a fim de chegar a um acordo.

