Cruzeiro encaminha retorno de Fernando Seabra para vaga deixada por Larcamón

Argentino Luís Zubeldía também foi procurado, mas diretoria conseguiu avançar com o brasileiro antes de chegar a um acordo com o estrangeiro

O Cruzeiro encaminhou o retorno de Fernando Seabra, que está nas divisões de base do Red Bull Bragantino, para a vaga que era ocupada por Nicolás Larcamón, como soube a GOAL. O treinador deu sinal positivo para deixar o estádio Nabi Abi Chedid para voltar à Toca da Raposa II.

As tratativas foram intensificadas na tarde desta segunda-feira (8) e caminharam para um desfecho positivo. O mais provável é que as negociações sejam sacramentadas até a manhã desta terça-feira (9).

Fernando Seabra deve assinar com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Ele trabalhou como técnico da equipe principal no fim do ano passado, mas deixou o cargo para atuar nas categorias inferiores do Red Bull Bragantino no início da atual temporada.

