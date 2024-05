Cruzeiro e Corinthians mantém interesse em Gabigol, mas atacante ainda não está ouvindo ofertas

Em julho, ídolo do Flamengo pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe

Em meio a indefinição sobre o futuro, o nome de Gabigol virou pauta nos principais clubes do país. Cruzeiro e Corinthians, por exemplo, estão dispostos a formalizar uma oferta para ter o atacante que, a partir do dia 1 de julho, pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

O Cruzeiro passou a monitorar o camisa 99 depois que Pedro Lourenço comprou a SAF do clube. Segundo soube a GOAL, o novo dono do time Celeste, no entanto, ouviu que Gabigol não quer sentar para conversar com nenhuma equipe neste momento.