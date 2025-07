Cruzeiro x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Vitória Cup 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), pela 1ª rodada da competição amistosa; veja como acompanhar na internet

Cruzeiro e Defensa y Justicia, da Argentina, se enfrentam na noite desta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela 1ª rodada do torneio amistoso Vitória Cup 2025. A partida terá transmissão dos canais Itatiaia Esporte e Samuca TV, no YouTube (veja a programação completa aqui).

A competição será realizada neste recesso para o Mundial de Clubes e é visto pelo Cruzeiro como uma boa oportunidade para o técnico Leonardo Jardim para promover testes e ajustes no elenco. O torneio conta ainda com o Banfield, também da Argentina, e a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santos.