Cruzeiro abre conversas com Al Hilal e negocia compra de Matheus Pereira

Mineiros discutem possibilidade de pagamento em prazo maior que o previamente estabelecido e questão salarial; em paralelo, buscam investidor

O Cruzeiro abriu conversas com o Al Hilal, da Arábia Saudita, pela permanência de Matheus Pereira em definitivo no elenco, como soube a GOAL. Os mineiros desejam mantê-lo no plantel comandado por Nicolás Larcamón ao término do empréstimo, que se encerra em 30 de junho de 2024.

As tratativas ainda são incipientes, estão longe de um desfecho. No entanto, o clube já sabe que há alguns pontos definidos. A opção de compra estabelecida no contrato é de € 12 milhões (R$ 65 milhões na cotação atual). O valor é considerado elevado para os padrões adotados atualmente na Toca da Raposa II, mas a cúpula busca um investidor para financiar o acordo. Em paralelo a isso, negocia novos termos para o parcelamento. A ideia é que a quantia seja quitada em um período maior que o previamente determinado pelo compromisso.

A questão salarial é outro ponto que demanda atenção do Cruzeiro. O jogador é dono da maior remuneração do elenco e custa mais de R$ 1 milhão por mês no contrato de empréstimo — ainda assim, o Al Hilal se responsabiliza por um percentual do salário. Em uma mudança definitiva para Belo Horizonte, os mineiros teriam que arcar com todo o salário do atleta, que supera a casa dos R$ 2 milhões na Arábia Saudita. O jogador teria que aceitar uma redução para seguir em Belo Horizonte, o que a diretoria entende que não seria difícil.

