Crítica de Lionel Messi a limites salariais da MLS pode envolver egoísmo - mas não quer dizer que esteja errada

Lionel Messi não faz o suficiente para promover a Major League Soccer — ou pelo menos é o que dizem. O astro argentino e do Inter Miami, desde que se mudou para a liga, tem sido criticado em alguns setores por sua relutância em falar, raramente concedendo entrevistas. Ele parece nunca estar disponível para ser interrogado por repórteres após os jogos.

Messi pode ter muitos pensamentos. Mas poucos os ouvem, pelo menos publicamente.

Na última semana, no entanto, ele deu duas entrevistas. O timing faz sentido, já que acaba de assinar uma extensão de contrato com o Inter Miami até 2028. E mesmo que sua mera presença no sul da Flórida não precise de publicidade, essas são as coisas padrão que se deve fazer após se comprometer por mais três anos com um clube.

Messi está falando. Um pouco. E a maioria de suas palavras parecia excelente para relações públicas. Ele disse todas as coisas certas sobre jogar pelo Miami e pelo futebol nos Estados Unidos, e ainda comentou sobre sua possível presença na Copa do Mundo de 2026.

Mas o único comentário que foi repetidamente destacado foi em relação às regras da MLS. Ele foi perguntado por um entrevistador se faria alguma mudança na liga, e parecia saber exatamente o que responder.

"Bem, para começar, cada equipe deveria ter a oportunidade de trazer jogadores e contratar quem cada equipe quiser — sem limitações ou regras para trazer jogadores", disse Messi.

Este é um ponto desgastado, em grande medida, e Messi não é o primeiro a levantá-lo. A MLS provavelmente deveria fazer algo sobre suas regras de teto salarial. Mas a alegação de Messi aqui não parece uma consideração cuidadosa dos mercados financeiros, do estado geral do futebol estadunidense ou dos interesses de todas as 30 equipes da MLS.

Pelo contrário, isso soa muito mais como um jogador de futebol que quer as coisas à sua maneira, um jogador que normalmente não fala, manifestando-se para pressionar por contratações que deseja. O curioso é que, talvez, agora seja realmente a hora da MLS ouvir.