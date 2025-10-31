+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thomas Hindle

Crítica de Lionel Messi a limites salariais da MLS pode envolver egoísmo - mas não quer dizer que esteja errada

A declaração de Messi sobre os limites salariais da MLS pode parecer interesse pessoal, mas a mensagem maior sobre mudanças realmente faz sentido

Lionel Messi não faz o suficiente para promover a Major League Soccer — ou pelo menos é o que dizem. O astro argentino e do Inter Miami, desde que se mudou para a liga, tem sido criticado em alguns setores por sua relutância em falar, raramente concedendo entrevistas. Ele parece nunca estar disponível para ser interrogado por repórteres após os jogos.

Messi pode ter muitos pensamentos. Mas poucos os ouvem, pelo menos publicamente.

Na última semana, no entanto, ele deu duas entrevistas. O timing faz sentido, já que acaba de assinar uma extensão de contrato com o Inter Miami até 2028. E mesmo que sua mera presença no sul da Flórida não precise de publicidade, essas são as coisas padrão que se deve fazer após se comprometer por mais três anos com um clube.

Messi está falando. Um pouco. E a maioria de suas palavras parecia excelente para relações públicas. Ele disse todas as coisas certas sobre jogar pelo Miami e pelo futebol nos Estados Unidos, e ainda comentou sobre sua possível presença na Copa do Mundo de 2026.

Mas o único comentário que foi repetidamente destacado foi em relação às regras da MLS. Ele foi perguntado por um entrevistador se faria alguma mudança na liga, e parecia saber exatamente o que responder.

"Bem, para começar, cada equipe deveria ter a oportunidade de trazer jogadores e contratar quem cada equipe quiser — sem limitações ou regras para trazer jogadores", disse Messi.

Este é um ponto desgastado, em grande medida, e Messi não é o primeiro a levantá-lo. A MLS provavelmente deveria fazer algo sobre suas regras de teto salarial. Mas a alegação de Messi aqui não parece uma consideração cuidadosa dos mercados financeiros, do estado geral do futebol estadunidense ou dos interesses de todas as 30 equipes da MLS.

Pelo contrário, isso soa muito mais como um jogador de futebol que quer as coisas à sua maneira, um jogador que normalmente não fala, manifestando-se para pressionar por contratações que deseja. O curioso é que, talvez, agora seja realmente a hora da MLS ouvir.

    O debate salarial

    Messi não é o primeiro a mencionar que as regras salariais da MLS não são a melhor coisa do mundo. Elas, de modo geral, dividem opiniões. Está bastante claro, neste ponto, que limitar gastos de alguma forma — como a liga atualmente faz — limita sua capacidade de melhorar em qualidade.

    Mas como, exatamente, isso deve ser alterado é o que está em debate. Alguns disseram que as restrições deveriam ser afrouxadas, que a liga deveria aumentar o teto. Outros pediram por um piso, efetivamente forçando os times que relutam em gastar a elevar o nível básico.

    O meio-termo mais benéfico seria, talvez, a opção de abrir mais vagas para jogadores designados e permitir contratações de maior qualidade. Não quer gastar? Tudo bem, mas não impeça outros times de fazê-lo.

    Outras estrelas perceberam um ponto semelhante. Thierry Henry criticou o sistema há mais de uma década, depois que os Red Bulls perderam o astro Kenny Cooper devido a restrições de teto.

    "Se você está em qualquer outra liga do mundo, mantém seus bons jogadores. Não nesta liga”, disse Henry em 2013. "É assim que é, e é por isso que, na maioria das vezes, você vê jogadores [se transferindo] e sendo trocados. É uma maneira americana de lidar com as coisas: teto salarial, draft, troca."

    Há uma linhagem considerável de reclamações aqui. Messi agora faz parte dela.

    O que gastos irrestritos poderiam fazer

    Não é difícil entender o que mais flexibilidade significaria, no contexto das palavras de Messi: melhores jogadores para o Inter Miami. Houve especulação de que os Herons poderiam contratar Neymar antes da temporada de 2025. Poderia ser uma possibilidade divertida, já que Neymar e Messi são amigos e o brasileiro seria mais um ex-companheiro de Barcelona a se juntar ao argentino em Miami.

    As festas certamente seriam maravilhosas para Neymar. O técnico do Miami, Javier Mascherano, foi perguntado sobre isso no "media day" da MLS e descartou a contratação imediatamente, alegando que o clube simplesmente não tinha flexibilidade salarial para fazê-la acontecer.

    "Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada," disse Mascherano. "Obviamente, Ney é um grande jogador. Todo treinador do mundo o quer, mas no momento, você conhece as regras da MLS em torno do teto salarial. Então, para nós, neste momento, é impossível tentar pensar em trazê-lo."

    Na época, foi um comentário descartável em uma sala cheia de repórteres. Todos lá sabiam que o Miami não poderia encaixar Neymar dentro do teto salarial — e ele certamente não aceitaria um salário mínimo de veterano. Mas Mascherano vocalizou esse fato: era um "não começo".

    Isso não significa, entretanto, que a remoção de um teto salarial encorajaria Messi a reunir todos os seus antigos companheiros de equipe em Miami. Mais provavelmente, isso permitiria a construção de elencos mais profundos e completos — embora com uma linhagem Albiceleste clara. No caso de Miami, isso certamente significaria a presença de algumas estrelas argentinas.

    Não é segredo que Messi desejou jogar com Angel Di María novamente. Ele provavelmente não se importaria de ter Nicolás Otamendi como zagueiro, também. E então, há os outros. Uma enxurrada de adolescentes argentinos — altamente avaliados ou não — vai para a Europa todos os anos para lutar por espaço.

    Mas Franco Mastantuono, improvável de se destacar nos grandes jogos do Real Madrid, por exemplo, seria uma excelente adição para jogar na direita pelo Inter Miami.

    Inter Miami é... trapaceiro?

    Mas o ponto mais pertinente aqui é que é Messi quem está dizendo essas palavras. O resto da MLS há muito tempo critica o Miami pela forma como lida com as finanças. Os Herons têm um apelo claro devido às possíveis contratações e, nos últimos anos, têm deliberadamente esticado as regras financeiras da MLS para construir um elenco recheado de estrelas.

    A ironia? Messi é quem recebe a maior parte do dinheiro. De acordo com a divulgação de salários desta semana, ele ganha mais de $20 milhões, quase o dobro do segundo jogador mais bem pago da liga, e mais do que o gasto total de 21 outros times na MLS.

    Acrescente os elevados $8,8 milhões pagos a Sergio Busquets, prestes a se aposentar, e os gastos do clube só se tornam mais extravagantes. Para montar as peças ao redor deles, o Inter Miami tem sido astuto — embora alguns possam dizer "inteligente".

    Luis Suárez e Jordi Alba têm contratos bem abaixo do que jogadores de sua qualidade ou prestígio deveriam receber. Rodrigo De Paul, contratado na última janela, está tecnicamente em um contrato de empréstimo que se tornará permanente no final da temporada.

    Para complementá-los, os Herons fizeram uma série de outras contratações por empréstimo que realmente deveriam estar fora de seu alcance. Tadeo Allende, uma excelente adição ao meio-campo, chegou por empréstimo. Nenhuma equipe deveria ser capaz de gastar tanto dinheiro — e ainda assim conseguir jogadores de tão boa qualidade a preços baixos. O Miami consegue.

    O poder dos jogadores e o ato de se manifestar

    No entanto, por toda a raiva que os fãs rivais possam ter acumulado, é difícil ressentir Messi. Não porque ele finalmente concedeu uma entrevista, mas porque a MLS é uma liga que parece bastante satisfeita em se manter no mesmo lugar, mas precisa de suas estrelas para provocar mudanças. Este já não é um cenário que necessita de restrições.

    Essa mudança, é claro, pode vir de dentro das salas de reunião. Mas vozes fortes, em qualquer esporte, são instrumentais para iniciar conversas significativas. Jogadores de futebol no exterior, por exemplo, têm falado repetidamente sobre gerenciamento de carga e as exigências sobre seus corpos. Reclamações dos próprios jogadores, juntamente com a fúria dos torcedores, foram fundamentais para garantir que o muito criticado jogo da La Liga, que seria realizado em Miami, fosse abandonado.

    E, claro, Messi está agindo por interesse próprio aqui. Ele quer que seus velhos amigos joguem futebol com ele em Miami e provavelmente não ficou feliz com as dificuldades dos Herons em se equiparar às outras equipes do Mundial de Clubes.

    Mas também é verdade que a liga terá dificuldade em melhorar sem investimento significativo dos proprietários. Será que Messi tem isso em mente quando concede uma rara entrevista? Não está claro. Há poucas evidências que sugiram que Messi tenha uma profunda empatia pela situação dos torcedores de Montreal, por exemplo. Mas ele está certamente ciente do peso que suas palavras podem ter.

    O jogo final

    Mas o que isso realmente significa? Teoricamente, se Messi estiver certo e a MLS ouvir, pode haver uma melhoria significativa. Messi afirmou que o futebol norte-americano, de modo geral, poderia se beneficiar.

    "Não acho que hoje todas as equipes nos Estados Unidos, todos os clubes, tenham o poder de fazer isso, e acho que se eles tivessem a liberdade, muitos mais jogadores importantes viriam e ajudariam no crescimento dos Estados Unidos”, disse Messi.

    Isso pode ser verdade e certamente é uma proposta intrigante. Também faria sentido em torno da Copa do Mundo, que pode despertar interesse de vários jogadores para se juntarem à principal liga dos EUA — e facilitar sua entrada na liga com um bom salário. Diminuir as regras de restrição seria um primeiro passo lógico.

    Este é um momento que a MLS simplesmente tem que capitalizar, e alterar as regras salariais é um lugar óbvio para começar.

    Claro, só Messi não pode fazer isso. Seria necessário o apoio de proprietários, diretores e do comissário Don Garber. Provavelmente haverá algum tipo de reação por parte de jogadores que, de repente, seriam mal pagos. Mas Messi tem poder aqui, e mesmo que seus motivos sejam egoístas, ele pode estar certo sobre a ideia da mudança.

