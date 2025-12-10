Cristiano Ronaldo é Vegeta e Lionel Messi é Goku? Ex-jogador do Arsenal leva o debate do GOAT para comparações com Dragon Ball Z
Messi e Cristiano Ronaldo em rivalidade pelo topo do futebol
A discussão sobre quem pode realmente se autoproclamar o melhor da história já dura mais de 20 anos. Messi e Cristiano passaram duas décadas no mais alto nível, acumulando juntos 13 Bolas de Ouro e uma infinidade de recordes.
Messi, que ampliou sua condição de jogador mais vencedor da história ao conquistar a MLS Cup pelo Inter Miami, chegando a 47 títulos, é campeão mundial e considerado por muitos o melhor jogador desta ou até de qualquer outra geração.
Outros preferem Cristiano Ronaldo, que hoje brilha no Al Nassr e, aos 40 anos, segue desafiando o tempo e provando o que é possível alcançar com trabalho incansável, após passagens de sucesso por Manchester United, Real Madrid e Juventus.
- Getty/GOAL
Messi x Cristiano: a analogia de Dragon Ball Z
Cristiano, que não pensa em se aposentar tão cedo, segue se autodenominando o GOAT. Ele deve disputar mais uma Copa do Mundo no ano que vem, assim como Messi, que tentará defender o título da Argentina nos Estados Unidos, Canadá e México.
Pépé, que também pode aparecer no torneio pela Costa do Marfim e hoje joga no Villarreal, explicou por que acredita que CR7 fala demais para ser considerado o maior: “Cristiano Ronaldo dá muitas entrevistas e fala muito sobre Messi. É assim que você percebe que ele (Cristiano) é o número dois.
“Você conhece Dragon Ball Z? Vegeta sempre falava muito do Goku… e quem nunca falava? Goku. Cristiano tem a mesma frustração por ver Messi sempre à frente.
“No debate Messi ou Cristiano, eu fico com Messi. Se você olhar para o futebol de verdade, esquecer estatísticas e todo o resto, Messi é absurdo. Não existe um ser humano na Terra que possa olhar nos olhos de Messi (jogar no mesmo nível). Não haverá outro Messi.”
Pepe explica por que Messi "dá tapa em todo mundo"
Pépé, que passou quatro anos no Arsenal entre 2019 e 2023, foi além ao explicar por que sempre escolherá o talento sul-americano diante da força portuguesa: “Como jogador, Messi dá um tapa em todo mundo. Ele é de outro mundo, nunca veremos outro igual. Nas discussões sobre Messi e Cristiano, eu digo Messi.
“Quando você fala de estatísticas e do que cada jogador faz, muitos vão dizer Cristiano. Mas se você acompanha futebol de verdade, porque os especialistas e todos no meio dizem isso, o melhor é Messi.
“Esqueça estatísticas, esqueça quem pula mais alto, quem chuta mais forte… foque apenas no futebol. Messi é uma loucura. Neymar, no auge, olha diretamente nos olhos do Cristiano (está no mesmo nível), mas esqueça estatísticas.”
- GOAL/Getty
Por que Neymar não chega perto de Messi
Neymar, ainda o jogador mais caro da história após a transferência de € 222 milhões em 2017, chegou a se aproximar de Messi e Cristiano em alguns momentos da carreira, mas nunca venceu uma Bola de Ouro e sofreu com lesões que limitaram seu potencial.
Questionado se o craque brasileiro está no mesmo patamar de Messi em termos de talento puro, Pépé foi direto: “Não, não. Ele não olha nos olhos do Messi. Messi dá dois tapas na cara dele.”
Messi tem contrato com o Inter Miami até 2028, o que o levará além dos 40 anos. Cristiano, por sua vez, trabalha para fechar um novo vínculo de dois anos com o Al Nassr e é cotado para disputar mais torneios internacionais por Portugal, onde já soma 226 jogos e 143 gols pela seleção.