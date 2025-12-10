Cristiano Ronaldo é Vegeta e Lionel Messi é Goku? Ex-jogador do Arsenal leva o debate do GOAT para comparações com Dragon Ball Z

A discussão sobre quem pode realmente se autoproclamar o melhor da história já dura mais de 20 anos. Messi e Cristiano passaram duas décadas no mais alto nível, acumulando juntos 13 Bolas de Ouro e uma infinidade de recordes.

Messi, que ampliou sua condição de jogador mais vencedor da história ao conquistar a MLS Cup pelo Inter Miami, chegando a 47 títulos, é campeão mundial e considerado por muitos o melhor jogador desta ou até de qualquer outra geração.

Outros preferem Cristiano Ronaldo, que hoje brilha no Al Nassr e, aos 40 anos, segue desafiando o tempo e provando o que é possível alcançar com trabalho incansável, após passagens de sucesso por Manchester United, Real Madrid e Juventus.