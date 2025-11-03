Cristiano Ronaldo se diz melhor que Lionel Messi e afirma: "Não quero ser humilde"

Como parte da prévia, Cristiano também foi questionado sobre os comentários de seu ex-companheiro do Manchester United, Wayne Rooney. Há mais de 10 anos, o ícone inglês deixou claro que tinha um favorito entre CR7 e Messi. Ele disse: "Eles são dois jogadores diferentes. Mas acho que Messi é incrível. Acho que ele é o melhor de todos os tempos, então eu teria que dizer Messi. Mas Ronaldo tem sido um pouco azarado porque, em qualquer outra época, ele estaria ganhando todos os prêmios que Messi tem. Mas eles são dois dos melhores jogadores de todos os tempos."

Foi um momento surpreendente, considerando que Rooney dividiu o campo com Cristiano, mas o ex-camisa 10 dos Red Devils não se incomodou em deixar claras as suas opiniões. Ele simplesmente respondeu: "Isso não é um problema para mim". Desde então, Rooney esclareceu que só porque escolheu Messi, não significa que tem uma má opinião sobre seu ex-companheiro. Falando no podcast Rio Ferdinand Presents, ele esclareceu: "As pessoas acham que eu o odeio! Eu o amo! Acho que ele é um gênio absoluto; o que ele está fazendo é incrível. Não acho que as pessoas percebam quão próximos éramos. Só porque eu disse que Messi é melhor que Cristiano, as pessoas acham que eu não gosto dele. O que ele está fazendo [no Al Nassr aos 40 anos]... Para ser honesto, nos últimos anos, estou pensando, 'Sabe de uma coisa?', Cristiano provavelmente será aquele que você lembrará quando olha para trás, porque ele continua indo.

"Acho que nessas últimas três temporadas ele é o artilheiro na Arábia Saudita ou algo assim. Eu absolutamente amo Messi, adoro vê-lo jogar, e essa foi a única razão, porque eu acho que Messi tinha um pouco mais em termos de como ele jogava, e enfrentando jogadores. Ronaldo é um predador. As pessoas acham que porque eu disse que Messi é melhor que Ronaldo, que eu não gosto dele ou falo mal dele. [Eu prefiro a forma como Messi joga], é isso - você pode preferir Cristiano, essa pessoa pode preferir Messi ou Ronaldo, mas não acho que você possa argumentar contra nenhum dos dois. Eu apenas gosto do pequeno toque de habilidade do Messi, e é isso.

"Cristiano é um gênio absoluto no que está fazendo; ele acaba de completar 40 anos, e o que está fazendo é incrível."