Cristiano Ronaldo se diz melhor que Lionel Messi e afirma: "Não quero ser humilde"
O grande debate do futebol
Durante anos, os fãs de futebol têm debatido quem é maior: Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Ambos estão agora no fim de suas carreiras, com o primeiro buscando seu primeiro título com o Al-Nassr, no Oriente Médio, e o último buscando a glória na Major League Soccer, sob o olhar atento de David Beckham, no Inter Miami. Ao longo dos anos, ambos se abstiveram de falar negativamente um do outro enquanto disputavam e conquistavam títulos de La Liga, Bolas de Ouro e inúmeras outras premiações individuais e de grupo, mas Cristiano agora deu definitivamente sua resposta ao grande debate.
Em entrevista ao programa Piers Morgan Unsensored, o português foi questionado pelo apresentador se Messi é o melhor de todos os tempos. Sua resposta foi: "Messi melhor do que eu? Eu não concordo com essa opinião. Eu não quero ser humilde."
Humilde é uma palavra que não é frequentemente associada a Cristiano, conhecido por seu carisma e vaidade ao longo dos anos. E à medida que continua a marcar gols no Al-Nassr, a lenda do Real Madrid e do Manchester United acredita que provou por que merece ser reconhecido como o melhor. Apesar das aspas fortes, os fãs terão que esperar até a terça-feira, 4 de novembro, pela resposta completa à pergunta, que será lançada na primeira parte da entrevista com Piers Morgan.
- AFP
Rooney ignora ex-companheiro de equipe
Como parte da prévia, Cristiano também foi questionado sobre os comentários de seu ex-companheiro do Manchester United, Wayne Rooney. Há mais de 10 anos, o ícone inglês deixou claro que tinha um favorito entre CR7 e Messi. Ele disse: "Eles são dois jogadores diferentes. Mas acho que Messi é incrível. Acho que ele é o melhor de todos os tempos, então eu teria que dizer Messi. Mas Ronaldo tem sido um pouco azarado porque, em qualquer outra época, ele estaria ganhando todos os prêmios que Messi tem. Mas eles são dois dos melhores jogadores de todos os tempos."
Foi um momento surpreendente, considerando que Rooney dividiu o campo com Cristiano, mas o ex-camisa 10 dos Red Devils não se incomodou em deixar claras as suas opiniões. Ele simplesmente respondeu: "Isso não é um problema para mim". Desde então, Rooney esclareceu que só porque escolheu Messi, não significa que tem uma má opinião sobre seu ex-companheiro. Falando no podcast Rio Ferdinand Presents, ele esclareceu: "As pessoas acham que eu o odeio! Eu o amo! Acho que ele é um gênio absoluto; o que ele está fazendo é incrível. Não acho que as pessoas percebam quão próximos éramos. Só porque eu disse que Messi é melhor que Cristiano, as pessoas acham que eu não gosto dele. O que ele está fazendo [no Al Nassr aos 40 anos]... Para ser honesto, nos últimos anos, estou pensando, 'Sabe de uma coisa?', Cristiano provavelmente será aquele que você lembrará quando olha para trás, porque ele continua indo.
"Acho que nessas últimas três temporadas ele é o artilheiro na Arábia Saudita ou algo assim. Eu absolutamente amo Messi, adoro vê-lo jogar, e essa foi a única razão, porque eu acho que Messi tinha um pouco mais em termos de como ele jogava, e enfrentando jogadores. Ronaldo é um predador. As pessoas acham que porque eu disse que Messi é melhor que Ronaldo, que eu não gosto dele ou falo mal dele. [Eu prefiro a forma como Messi joga], é isso - você pode preferir Cristiano, essa pessoa pode preferir Messi ou Ronaldo, mas não acho que você possa argumentar contra nenhum dos dois. Eu apenas gosto do pequeno toque de habilidade do Messi, e é isso.
"Cristiano é um gênio absoluto no que está fazendo; ele acaba de completar 40 anos, e o que está fazendo é incrível."
Sem sinais de parar
Apesar de celebrar seus 40 anos de idade em fevereiro, Cristiano mostra que não está perto de desacelerar em campo. Em 2025/26, ele já marcou nove gols em 10 jogos pelo Al-Nassr. O astro português deixou muito claro que gostaria de ganhar troféus na Arábia Saudita, algo que ainda não conseguiu desde que se mudou vindo do United, em 2022. A única outra grande conquista que falta a ele é a Copa do Mundo, e embora tenha deixado claro que ainda não está pensando em se aposentar, ele certamente terá apenas uma última chance de levantar o maior prêmio de todos em 2026, talvez enfrentando Messi uma última vez.
- Getty
Foco no Al-Nassr
Por enquanto, porém, o foco de Cristiano permanece no futebol saudita. O Al-Nassr está no topo da Saudi Pro League após sete jogos e tem uma vantagem de quatro pontos sobre o Al-Taawoun, que está em segundo. O próximo desafio para Cristiano e sua equipe de estrelas é um confronto da AFC Champions League Two com o Goa, na quarta-feira.